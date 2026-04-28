Lilly Téllez pide a Milei no extraditar al contralmirante Fernando ‘N’: ‘Si viene a México, lo matarán’

La senadora Lilly Téllez solicitó al presidente de Argentina, Javier Milei, no extraditar a México al contralmirante Fernando “N”, sobrino del exsecretario de Marina de AMLO, al advertir que su vida correría peligro por la información que tiene sobre la red de huachicol fiscal.

Téllez afirmó que el caso es “el mayor escándalo de corrupción en la historia de México”, al explicar que el huachicol fiscal es un esquema de contrabando de gasolina sin pago de impuestos que, según dijo, habría generado un desfalco de hasta 600 mil millones de pesos.

“El contralmirante huachicolero Fernando Farías Laguna, capturado en Argentina, dijo que si lo extraditan a México lo van a matar. Parece película de mafiosos, pero es la realidad”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

La legisladora recalcó que en esta red estarían involucrados marinos, funcionarios y personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes habrían obtenido ganancias millonarias mediante el tráfico ilegal de combustible.

¿Por qué la vida del contralmirante Fernando ‘N’ corre peligro en México, según Lilly Téllez?

Lilly Téllez recordó una serie de muertes relacionadas con el caso. Entre ellas, mencionó la del contralmirante Fernando Guerrero, quien denunció que familiares del entonces secretario de Marina encabezaban la red delictiva. Sin embargo, tiempo después, fue asesinado.

A esta lista sumó a Magali Nava, fiscal que investigaba el caso; Carlos Narváez, exfuncionario aduanero; el capitán Abraham Pérez, cuya muerte fue catalogada como suicidio sin que quedaran claras las circunstancias; y el capitán de navío Adrián Velázquez, quien habría fallecido en un supuesto accidente.

“Ya van cinco muertos en esta trama. Todo muy raro, todo revuelto, sin información clara”, expresó.

En este contexto, Téllez consideró creíble el temor del contralmirante detenido en Argentina, al advertir que podría convertirse en una nueva víctima si es extraditado a México. “Podría ser el sexto muerto. Tiene un temor fundado. Sabe cómo operan los mafiosos”, afirmó.

Por ello, pidió directamente al mandatario argentino que Fernando ‘N’ permanezca en ese país. “Solicito respetuosamente al presidente Javier Milei que no lo extradite. Aquí el gobierno corrupto lo va a callar por las buenas o por las malas”, dijo.

Además, la senadora añadió que el detenido podría revelar información clave sobre presuntos vínculos entre el huachicol y actores políticos. “Que diga la verdad para que los mexicanos escuchemos los nombres de quienes se enriquecen con el tráfico de gasolina”, dijo.

Por último, calificó al detenido como “la punta del iceberg” de una red de corrupción que, según ella, se originó durante la administración de López Obrador y continúa en la administración de Claudia Sheinbaum.