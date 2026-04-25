Retorno de Fernando ‘N’ a México: ¿Qué cargos enfrenta en Argentina que podrían retrasar extradición?

El contraalmirante Fernando ‘N’, que fue detenido la víspera en Argentina, permanecerá en prisión mientras se define su posible juicio en ese país por ingresar con identificación falsa o si será deportado tal como lo solicitó México, informó la defensa del oficial.

La medida se acordó el viernes 25 de abril tras una primera audiencia en la fue presentado el sobrino del exfuncionario de México para notificarle del cargo por uso de identificación falsa.

¿Por qué detuvieron a Fernando ‘N’?

Fernando ‘N’ fue detenido el jueves en Buenos Aires tras ingresar al país sudamericano proveniente de Colombia con un pasaporte falso de Guatemala.

El oficial mexicano contaba con alerta roja de Interpol por estar presuntamente implicado en uno de los mayores escándalos de la Secretaría de Marina tras descubrirse que algunos de sus mandos estaban involucrados en una red de contrabando de combustible entre México y Estados Unidos.

El contralmirante tenía desde hace varios meses una orden de aprehensión pendiente por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos” y por dirigir supuestamente una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

¿Qué delitos enfrenta Fernando ‘N’ en Argentina?

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados indicó a The Associated Press que durante la audiencia el juez le preguntó a Fernando ‘N’ si quería ser extraditado a México y que el marino respondió que “no” asegurando que “no están garantizados sus plenos derechos en México”.

Fernando ‘N’ solicitará asilo político en Argentina “porque teme por su vida” sí retorna a México, detalló la defensa al recordar que tres oficiales de la Armada vinculados al caso de contrabando de combustible fueron asesinados o murieron en accidentes y por suicidio.

¿Fernando ‘N’ será extraditado pronto a México?

Sobre la afirmación que realizó el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum de que confiaba que el marino sea deportado pronto a México debido a que entró de manera ilegal a Argentina, la defensa indicó que esa es “una posibilidad inminente”, pero aclaró que todo dependerá de lo que decidan las autoridades argentinas sobre si continúan o no con el proceso por el delito de falsificación de documentos.

Al pronunciarse sobre el caso, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, dijo en un video que difundió en las redes sociales que el marino mexicano fue detenido en Buenos Aires “acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos”.

En relación con el último delito mencionado por la ministra argentina, la defensa negó que el contralmirante tenga cargos por homicidio.

Detenidos por el caso de ‘huachicol fiscal’

El oficial detenido es hermano del vicealmirante Manuel Roberto ‘N’ quien fue apresado en septiembre pasado junto con otras 13 personas, entre ellas cuatro oficiales de la Armada, tres empresarios, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduana.

Todos fueron procesados por su presunta relación con una red de contrabando de combustibles, conocida en el país como “huachicol fiscal”.

Los hermanos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán.

El vicealmirante Manuel Roberto ‘N’, quien es el oficial de mayor rango apresado durante el gobierno de Sheinbaum, fue señalado de dirigir junto con su hermano una gran red que permitió el contrabando de millones de litros de combustible entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas en Estados Unidos, al menos tres empresas estadounidenses participaron en esa red que supuestamente tenía vínculos con personas relacionadas con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

La familia Jensen y su relación con el huachicol fiscal

En febrero, México anunció que solicitó a Estados Unidos la extradición de algunos empresarios por su presunta relación con la red de tráfico de combustible, entre ellos los integrantes de la familia Jensen.

James Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y dos de sus hijos, Maxwell y Zachary, fueron apresados el año pasado en Estados Unidos tras ser acusados de contrabando de petróleo.

La pareja es señalada junto con sus dos hijos, quienes se declararon no culpables, de blanquear dinero proveniente de la venta de petróleo crudo importado ilegalmente. La pareja y Zachary salieron en libertad, pero Maxwell permanece detenido.