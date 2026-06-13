Ronaldinho cambia el balón por el mole: Así es Azul Condesa, el restaurante que visitó el futbolista en CDMX

El menú del Festival “Del Juego de Pelota al Futbol” del restaurante Azul Condesa destaca por utilizar exclusivamente variedades de maíz nativo mexicano, resaltando la riqueza, diversidad y valor cultural de este ingrediente fundamental en la gastronomía nacional. [Fotografía. Canva]

Hasta para elegir restaurante, Ronaldinho demuestra el estilo y la elegancia que lo caracterizan. Después de participar como una de las figuras invitadas en la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, el astro brasileño fue visto en Azul Condesa, uno de los restaurantes más exclusivos y sofisticados de la CDMX, propiedad del reconocido chef Ricardo Muñoz Zurita.

Desde que abrió sus puertas, el restaurante se ha convertido en uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la capital del país. Su propuesta culinaria destaca por reunir recetas tradicionales de distintas regiones de México, ingredientes originarios y técnicas de cocina que han sido estudiadas y documentadas durante décadas de investigación.

Además de su carta habitual, durante el Mundial de 2026, el restaurante Azul Condesa lanzó el festival gastronómico “Del Juego de Pelota al Futbol”, una experiencia culinaria inspirada en la relación entre el antiguo juego de pelota mesoamericano y el deporte más popular del planeta.

¿Dónde está Azul Condesa y cuál es su historia?

Azul Condesa se ubica en la avenida Nuevo León 68, en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, una de las zonas gastronómicas y culturales más importantes de la capital.

El restaurante abrió sus puertas en 2011 como parte del grupo Azul Restaurantes, encabezado por Ricardo Muñoz Zurita, chef, investigador y autor de algunas de las obras más importantes sobre gastronomía mexicana.

El proyecto surgió después del éxito de Azul y Oro, en Ciudad Universitaria, y posteriormente se convirtió en uno de los establecimientos más representativos del grupo, junto con Azul Histórico, ubicado en el Centro Histórico.

¿Cómo es la decoración del restaurante Azul Condesa?

La propuesta estética de Azul Condesa está diseñada para transmitir la riqueza cultural de México a través de una interpretación contemporánea y elegante. En su interior predominan los muebles de madera, los acabados en materiales naturales y los detalles decorativos elaborados por artesanos mexicanos.

Las paredes y los espacios comunes suelen exhibir piezas de arte, textiles, cerámicas y objetos inspirados en diversas regiones del país, lo que aporta color, textura y un fuerte sentido de identidad cultural.

El restaurante cuenta con áreas amplias y cómodas que permiten disfrutar tanto de reuniones familiares como de encuentros de negocios o celebraciones especiales.

La iluminación natural que entra durante el día genera una atmósfera cálida y relajada, mientras que por las noches la iluminación ambiental crea un entorno más íntimo y acogedor.

Uno de los elementos más distintivos del espacio es la presencia del color azul en distintos detalles decorativos, un tono que da identidad al restaurante y que evoca los tradicionales platos de talavera poblana, así como diversas expresiones artesanales mexicanas que forman parte de la atmósfera cultural del lugar.

¿Quién es Ricardo Muñoz Zurita, el propietario del restaurante Azul Condesa?

Ricardo Muñoz Zurita es uno de los investigadores gastronómicos más importantes de México y una figura clave en la preservación y difusión de la cocina tradicional mexicana, tanto dentro como fuera del país.

Nacido en Tabasco, estudió Administración de Hoteles y Restaurantes y posteriormente orientó su carrera hacia la investigación culinaria, un campo en el que trabajó durante varias décadas recorriendo comunidades, mercados, cocinas tradicionales y regiones productoras para documentar ingredientes, recetas y técnicas ancestrales.

A lo largo de su trayectoria ha recopilado información sobre cientos de platillos regionales, variedades de chiles, maíces nativos, hierbas, especias y métodos de preparación que forman parte del patrimonio gastronómico mexicano.

Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentra el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, considerado una de las obras de referencia más importantes sobre la cocina nacional.

Ricardo Muñoz Zurita es una de las figuras más reconocidas de la gastronomía mexicana. Ha recibido más de 50 premios y reconocimientos por su labor en la preservación y difusión de la cocina tradicional mexicana, entre ellos distinciones de la revista TIME, la American Academy of Hospitality Sciences y la Academia Culinaria de Francia. También ha sido nombrado Chef del Año por el Club Vatel y nominado al Basque Culinary World Prize.

¿Qué se puede comer en Azul Condesa y cuáles son sus platillos imperdibles?

La carta de Azul Condesa funciona como un recorrido gastronómico por distintas regiones del país, con recetas provenientes de Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Entre las entradas más populares destacan los escamoles, considerados por muchos como el “caviar mexicano”; el guacamole con chapulines; los panuchos de cochinita pibil y el tlacoyo de maíz azul con huitlacoche.

Dentro de los platos fuertes sobresalen los buñuelos rellenos de pato confitado bañados en mole negro oaxaqueño, el pescado Tikin Xic preparado con achiote artesanal yucateco, los tacos gobernador de Sinaloa, los tacos de lechón de Quintana Roo y los camarones enchipoclados al estilo veracruzano.

Los amantes de los moles también pueden encontrar algunas de las recetas más emblemáticas de la cocina mexicana, como el mole negro de Oaxaca, el mole amarillo elaborado con chile chilhuacle y el tradicional manchamanteles.

En los postres destacan especialidades poco comunes como el nicuatole zapoteco, la isla flotante tabasqueña, el tamalito de chocolate y el tiramisú preparado con café de Pluma Hidalgo, Oaxaca.

¿Qué es el Festival “Del Juego de Pelota al Futbol”?

Ronaldinho probablemente visitó este sitio gastronómico atraído por su propuesta especial, ya que, con motivo del Mundial de 2026, Azul Condesa creó un menú degustación temporal inspirado en la conexión histórica entre el juego de pelota mesoamericano y el futbol.

La experiencia incluye chile jalapeño relleno de minilla de atún, gordita jalapeña de maíz azul, crema de flor de calabaza, panucho de cochinita pibil, taco de pescado estilo Ensenada y taco de chamorro adobado.

El menú del Festival “Del Juego de Pelota al Futbol” tiene un costo de 895 pesos por persona y destaca por utilizar exclusivamente variedades de maíz nativo mexicano, resaltando la riqueza, diversidad y valor cultural de este ingrediente fundamental en la gastronomía nacional.

Además, ofrece la posibilidad de acompañar esta sofisticada experiencia gastronómica con vinos mexicanos provenientes de Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí y Aguascalientes, así como con etiquetas internacionales de España, Francia y Portugal.

De igual forma, cuenta con una amplia selección de champañas y vinos espumosos, entre ellos etiquetas de Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Taittinger y Drappier.

La coctelería incorpora preparaciones con tequila, mezcal, ron, whisky, vodka y ginebra, mientras que la sección de cafés destaca por utilizar granos de Pluma Hidalgo, Oaxaca, una de las regiones cafetaleras más reconocidas del país.

¿Cuánto cuesta comer en Azul Condesa?

Los precios del restaurante Azul Condesa varían según el tipo de platillo y la experiencia gastronómica. Acá te compartimos un listado de los platillos más destacados de carta:

Desayunos

Jugos naturales: 70 pesos.

Atole de coco: 95 pesos.

Quesadillas del comal: 182 pesos.

Tlayuda: 240 pesos.

Huarache toluqueño: 233 pesos.

Huevos rancheros: 164 pesos.

Huevos motuleños: 208 pesos.

Chilaquiles verdes o rojos: 262 pesos.

Flautas de barbacoa: 344 pesos.

Enchiladas de mole negro: 345 pesos.

Entradas

Guacamole clásico: 261 pesos.

Guacamole con chapulines: 305 pesos.

Escamoles: 560 pesos.

Panuchos de cochinita pibil: 382 pesos.

Platos fuertes

Tacos de lechón: 419 pesos.

Tacos gobernador: 424 pesos.

Buñuelos rellenos de pato confitado: 482 pesos.

Pescado Tikin Xic: 525 pesos.

Camarones enchipoclados: 525 pesos.

Grandes moles

Manchamanteles: 504 pesos.

Mole amarillo: de 551 a 806 pesos.

Mole negro de Oaxaca: 504 pesos.

Postres

Nicuatole zapoteco: 151 pesos.

Espuma de guanábana: 175 pesos.

Pay de naranja agria: 180 pesos.

Tiramisú: 225 pesos.

Pastel de tres leches: 254 pesos.

Isla flotante tabasqueña: 302 pesos.

Festival “Del Juego de Pelota al Futbol”

Menú degustación: 895 pesos por persona.

Champagne oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026: 395 pesos por 125 mililitros y 2,200 pesos por 750 mililitros.

El restaurante Azul Condesa destaca por su capacidad para fusionar tradición, cultura y experiencias contemporáneas, ofreciendo una visión integral de la riqueza culinaria mexicana. Además, las iniciativas vinculadas al futbol refuerzan su papel como un punto de encuentro donde la gastronomía y la pasión deportiva convergen, atrayendo a figuras internacionales como Ronaldinho.