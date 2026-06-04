‘Había ventas de 200 mil pesos’: Así era Xilos, taquería que le ‘robaron’ a Lalo del Villar

Xilos se especializaba en la venta de tacos de canasta de gran tamaño acompañados de arroz, frijoles y papas. (Foto: Pexels/ Imagen generada con IA Gemini).

Con tacos de canasta de gran tamaño, arroz rojo como acompañamiento y precios accesibles nació Xilos, una taquería que Lalo del Villar abrió hace dos años junto con Óscar, un socio al que hoy el influencer acusa de haberse quedado con el negocio.

“Borraron mis logos, borraron mi e-mail, pusieron un nuevo logo”, explicó el creador de contenido detrás de La Ruta de la Garnacha, luego de que en el lugar donde operaba Tacos Xilos abriera una nueva taquería comandada por Óscar.

Se trata de Nikanigui Tacos, un negocio que cerró tras la polémica, pues el influencer aseguró que su socio lo sacó del proyecto sin previo aviso, por lo que posteriormente lo confrontó para pedirle explicaciones.

Los tacos de canasta de Lalo del Villar pesaban cerca de 100 gramos cada uno. (Foto: Pexels ) (EdenFcmx)

Antes de que la polémica opacara el sabor de sus preparaciones, Tacos Xilos era un restaurante que ganó fama en Nezahualcóyotl durante los dos años que permaneció abierto gracias a su concepto: porciones abundantes y buen sabor.

¿Cuál es la historia de Tacos Xilos, de Lalo del Villar?

La historia de Tacos Xilos comenzó cuando el influencer conoció a Óscar en un diplomado intensivo que ambos tomaron en la Escuela de Gastronomía Mexicana, donde compartieron clases durante varios meses.

La amistad que construyeron los llevó a emprender juntos un negocio basado en una idea de Óscar, quien para entonces acumulaba 12 años de experiencia preparando tacos de canasta; sin embargo, buscaba innovar.

“Yo lo quería llevar a otro nivel, algo así muy intenso, poner mi granito de arena, poner mi identidad”, comentó Óscar en un video que Lalo compartió en su canal de YouTube. Fue así como surgió la idea de elaborar tacos de canasta de gran tamaño.

“Te puedo decir que son los tacos de canasta más grandes que vas a encontrar”, aseguró el socio en el clip, donde también explicó que Xilos no fue un nombre elegido al azar.

“Originalmente nos íbamos a llamar Nikanigui, pero le tengo un gran cariño a San Vicente Xiloxochitla, donde nacen los tacos de canasta, y como homenaje decidimos llamarle Súper Tacos de Canasta Xilos”, afirmó.

Lalo del Villar explicó en un video reciente que el acuerdo consistía en que él aportaría la inversión inicial y desarrollaría la marca, mientras que Óscar se encargaría de la producción de los tacos y de la administración del negocio.

¿Cuánto costaba comer en Tacos Xilos?

Uno de los principales atractivos de Tacos Xilos era que sus preparaciones eran abundantes. Cada taco pesaba alrededor de 100 gramos y podía complementarse con distintos acompañamientos disponibles en el restaurante.

La medida buscaba que los clientes quedaran satisfechos, por lo que cualquier persona podía añadir arroz rojo, frijoles y papas guisadas a su orden.

El menú era breve, pero variado. Incluía los clásicos tacos de canasta de papa y chicharrón, así como algunas opciones más elaboradas. Ninguno de los productos superaba los 30 pesos por pieza.

De acuerdo con su página de internet, el menú de Tacos Xilos era el siguiente:

Súper chicharrón (taco de canasta de chicharrón prensado con tlalitos y salsa de chicharrón guisado en salsa morita): 22 pesos.

(taco de canasta de chicharrón prensado con tlalitos y salsa de chicharrón guisado en salsa morita): 22 pesos. Frijol con extra longaniza (taco de canasta de frijol con un toque extra de longaniza): 22 pesos.

(taco de canasta de frijol con un toque extra de longaniza): 22 pesos. Papa a la mantequilla (taco de canasta tradicional de papa con mantequilla): 22 pesos.

(taco de canasta tradicional de papa con mantequilla): 22 pesos. Cochinita pibil ( taco de canasta de cochinita pibil): 22 pesos.

taco de canasta de cochinita pibil): 22 pesos. Mole Don Álvaro (taco de canasta con mole Don Álvaro y pollo): 22 pesos.

(taco de canasta con mole Don Álvaro y pollo): 22 pesos. Mole verde (taco de canasta de mole verde con pollo): 22 pesos.

La taquería contaba con una barra orientada hacia la banqueta para quienes deseaban comer rápidamente, además de mesas en el interior para familias y grupos de comensales.

¿Por qué cerró Tacos Xilos, taquería de Lalo del Villar?

Aunque el concepto logró atraer a numerosos clientes, en mayo de este año Lalo del Villar aseguró que su socio lo había traicionado. A través de un video publicado en su canal de YouTube explicó que Óscar se quedó con el negocio.

El influencer relató que, antes de poner en marcha la taquería, apoyó a su socio con cursos de administración y capacitación en Excel para evitar problemas futuros relacionados con la operación del restaurante.

Sin embargo, la situación se complicó cuando solicitó las cuentas del negocio para conocer las ganancias y el avance en la recuperación de la inversión inicial que había realizado, ya que afirmó, nunca recibió esa información.

Lalo aseguró que intentó reunirse con Óscar en distintas ocasiones para aclarar la situación. No obstante, cuando finalmente acordaron verse, el creador de contenido se encontraba atendiendo una denuncia relacionada con un robo en sus oficinas, por lo que pidió reprogramar el encuentro.

Óscar afirmó que nunca recibió una nueva fecha concreta. Ante la falta de acuerdos, Lalo explicó que propuso cerrar Xilos para que cada uno emprendiera proyectos separados y con nombres distintos.

“El último día que lo vi me dijo: ‘Okay, está bien, déjame lo pienso’. Fue un miércoles; el domingo cerró. ¿Saben qué le decía a la gente cuando venía aquí? Que Xilos se fue a la quiebra”, contó Lalo.

La situación llamó especialmente su atención porque, según explicó, el negocio generaba ingresos importantes: “Había meses que había ventas de 200 mil pesos”, aseguró.

Óscar reconoció en el video que abrió un nuevo negocio llamado Nikanigui Tacos en el mismo local donde operaba Xilos y sostuvo que no estaba recibiendo la compensación económica que consideraba justa por el negocio que emprendió con Lalo: “Te di más de lo que te tocaba en la realidad”, dijo.

Ante esta situación, Lalo del Villar decidió llevarse diversos utensilios de cocina que él había adquirido para Xilos y que continuaban usando para la nueva taquería, entre ellos una parrilla eléctrica, ollas y ventiladores.

Tras la publicación del video de Lalo del Villar, Nikanigui Tacos continuó operando durante algunos días. Sin embargo, actualmente el negocio aparece en Google Maps y en su cuenta de WhatsApp como “cerrado permanentemente”.