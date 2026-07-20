Estreno de ‘Stuart Fails to Save the Universe’: Fecha, elenco que regresa, capítulos y dónde ver

'Stuart Fails to Save the Universe' es la nueva serie ambientada en el universo de 'The Big Bang Theory'. (Foto: WB/Press)

El universo de The Big Bang Theory continúa expandiéndose con Stuart Fails to Save the Universe, el nuevo spin-off que pone en el centro de la historia a Stuart Bloom, el entrañable dueño de la tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman.

A diferencia de Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage, esta producción funcionará como una secuela directa de la serie original La Teoría del Big Bang y combina la comedia con la ciencia ficción, porque lleva al protagonista y a otros personajes conocidos a una aventura a través del multiverso.

'Stuart Fails to Save the Universe' es protagonizada por el amigo de Sheldon y Leonard que vendía cómics. (Foto: WB/HBO/Press)

¿Dónde ver ‘Stuart Fails to Save the Universe’?

La serie estará disponible exclusivamente en HBO Max, por lo que es necesario contar con una suscripción activa para seguir la historia desde su estreno.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Stuart Fails to Save the Universe’?

El nuevo spin-off de La Teoría del Big Bang se estrena el 23 de julio de 2026 en México.

La hora de lanzamiento de las series de HBO, como La Casa del Dragón, es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Quiénes regresan al elenco de ‘Stuart Fails to Save the Universe’?

La producción trae de vuelta a varios personajes queridos por los seguidores de The Big Bang Theory, como Bert, compañero de Sheldon y Leonard en la universidad, pero del departamento de Geología, así como Barry Kripke, archienemigo de Cooper.

El reparto principal estará integrado por:

Kevin Sussman como Stuart Bloom.

como Stuart Bloom. Lauren Lapkus como Denise.

como Denise. Brian Posehn como Bert Kibbler.

como Bert Kibbler. John Ross Bowie como Barry Kripke.

'Stuart Fails to Save the Universe' cuenta con el regreso de personajes que aparecieron en 'The Big Bang Theory'. (Foto:WB/HBO/Press)

¿De qué trata ‘Stuart Fails to Save the Universe’?

A diferencia de los anteriores spin-offs de The Big Bang Theory, esta serie apuesta por una historia que mezcla la comedia con la ciencia ficción y el multiverso.

La trama sigue a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics, quien accidentalmente provoca un desastre de proporciones épicas tras dañar un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter. Su error desencadena una amenaza que pone en riesgo la realidad, por lo que deberá emprender una misión para intentar reparar el daño antes de que sea demasiado tarde.

En esta aventura no estará solo. Stuart contará con la ayuda de Denise, Bert Kibbler y Barry Kripke, quienes lo acompañarán mientras recorren distintos universos alternativos y se encuentran con versiones diferentes de algunos personajes conocidos por los seguidores de The Big Bang Theory.

Aunque mantiene el humor característico de la franquicia creada por Chuck Lorre y Bill Prady, la producción incorpora más acción, elementos de ciencia ficción y situaciones de mayor riesgo, ofreciendo una propuesta distinta a la de la sitcom original.

¿Cuántos capítulos de ‘Stuart Fails to Save the Universe’ son?

La primera temporada está conformada por 10 episodios, los cuales llegarán de manera semanal a HBO Max. Este es el calendario de episodios de la serie:

Episodio 1: 23 de julio

Episodio 2: 30 de julio

Episodio 3: 6 de agosto

Episodio 4: 13 de agosto

Episodio 5: 20 de agosto

Episodio 6: 27 de agosto

Episodio 7: 3 de septiembre

Episodio 8: 10 de septiembre

Episodio 9: 17 de septiembre

Episodio 10: 24 de septiembre

Además, los creadores Chuck Lorre y Bill Prady adelantaron que algunos capítulos tienen una duración menor a la de una comedia tradicional. Explicaron que optaron por episodios de aproximadamente 15 a 20 minutos en algunos casos para mantener un ritmo ágil y evitar alargar la historia con escenas innecesarias, informó Variety.