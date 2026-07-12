Final explicado de ‘No tengo miedo’, serie de crimen en tendencia en Netflix

'No tengo miedo' es la nueva serie de Netflix que se volvió tendencia a pocos días de su estreno. (Foto: Netflix)

No tengo miedo es una de las nuevas series de Netflix que ha llamado la atención por su historia de suspenso, la cual sigue a Miguel, un niño de 10 años cuya vida en el campo cambia por completo tras un inesperado descubrimiento.

Mientras juega cerca de su casa, Miguel conoce a Felipe, otro menor de edad que permanece atrapado en un hoyo en la tierra. En un principio cree que se trata de un fantasma o de un fenómeno paranormal, pero pronto descubre la aterradora verdad: el niño fue secuestrado. Historia que se desarrolla en México a la par de que ocurre el Mundial del 86.

La producción retrata cómo un grupo de personas comunes termina involucrado en un crimen debido a la desesperación provocada por una crisis económica, una propuesta que la llevó a colocarse entre las series en tendencia de Netflix durante su semana de estreno.

'No tengo miedo' es una serie de crimen cuya trama ocurre en México. (Foto: Netflix)

¿De qué trata la serie ‘No tengo miedo’?

La historia se desarrolla en el campo mexicano, específicamente en Veracruz, donde los habitantes de un pueblo enfrentan una fuerte crisis después de que una plaga destruye los cultivos.

Sin apoyo de las autoridades y tras considerar que no tienen alternativas para salir adelante, varios pobladores deciden secuestrar a Felipe con el objetivo de exigir un rescate.

En un inicio, el menor permanece bajo la vigilancia de Félix, un trabajador de la plantación. Sin embargo, para evitar que sea descubierto, lo mantiene encerrado en un agujero bajo tierra.

Poco después, Miguel encuentra al niño y ambos desarrollan una amistad que lo llevará a cuestionarse quiénes son realmente los responsables del secuestro.

Paralelamente, la serie transcurre durante el Mundial de México 1986. A lo largo de la trama se hacen referencias al torneo y, en una de las escenas, varios personajes aparecen reunidos frente al televisor mientras observan un partido.

Fernando Bonilla tiene una aparición especial en la miniserie 'No tengo miedo'. (Foto: Netflix)

Final explicado de ‘No tengo miedo’

El desenlace comienza cuando Miguel descubre que su propia familia participó en el secuestro de Felipe, una revelación que cambia por completo la imagen que tenía de las personas que lo rodean.

Con ayuda de sus amigos, el niño idea un plan para distraer a los adultos e intentar rescatarlo. Aunque logran liberarlo, son descubiertos y comienza una persecución.

Durante el enfrentamiento, Rodrigo, el patrón de Pino (padre de Miguel), apunta con un arma a los menores. Aunque algunos intentan impedir una tragedia al asegurar que matar al niño no resolverá nada, pero uno de los disparos impacta a Miguel.

Herido de gravedad, el pequeño cae al suelo mientras Pino corre a abrazarlo. A lo lejos, Felipe logra mantenerse a salvo.

Minutos después, un helicóptero que participaba en la búsqueda del niño secuestrado localiza a ambos menores y acude en su auxilio. Aunque la escena concluye sin mostrar su recuperación, la narración de Miguel deja entrever que los dos sobrevivieron.

En la secuencia final aparece Félix siendo interrogado por las autoridades. Durante su declaración revela únicamente los nombres de los hombres involucrados en el secuestro, por lo que las mujeres quedan fuera de la investigación y continúan al cuidado de sus familias, mientras los responsables son enviados a prisión.

Más allá del desenlace del secuestro, No tengo miedo plantea una reflexión sobre cómo la pobreza, la desesperación y las circunstancias extremas pueden llevar a personas comunes a tomar decisiones devastadoras.

Los amigos de Miguel lo ayudan a rescatar a Felipe. (Foto: Netflix)

Elenco de ‘No tengo miedo’: ¿Quién es quién en la nueva serie de Netflix?

El reparto de la nueva serie de crimen en Netflix es el siguiente:

Luis Alberti es Pino: El actor de Rosario Tijeras interpreta al papá de Miguel.

interpreta al papá de Miguel. Fátima Molina es Teresa: Mamá de Miguel y esposa de Pino.

Aldo Emiliano Navarro es Miguel, este es uno de sus primeros papeles.

Yago Andreu es Felipe, el joven actor ya tuvo una aparición en la serie Accidente

Humberto Busto, quien aparece en la serie El Chapo, es Rodrigo, patrón de Pino y uno de los que está detrás del secuestro de Felipe.

Además, aparece Fernando Bonilla, de la serie La Oficina, como uno más del grupo que está padeciendo la crisis desencadenada por la plaga.

Capítulos de ‘No tengo miedo’: ¿Dónde ver la nueva serie?

No tengo miego está disponible en la plataforma de Netflix, la cual requiere de una sucripción con costo para acceder al contenido.

La serie consta de 6 capítulos con una duración promedio de alrededor de 45 minutos, por tanto, es la elección perfecta para un maratón de fin de semana.