A Infantino ‘se le cuecen las habas’: FIFA analiza Mundial de 64 equipos para 2030

Infantino y la FIFA estudian la posibilidad de un Mundial con 64 equipos (Foto: EFE).

Gianni Infantino explicó este domingo que la posible celebración de un Mundial con 64 equipos para 2030 será examinada y debatida tras el presente torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar”, dijo en declaraciones a Bluewin, recogidas por el diario francés L’Équipe.

El presidente de la FIFA destacó el cada vez más igualado nivel del torneo, que este verano contó por primera vez con la participación de 48 selecciones, desde su inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”, añadió.

Hace cuatro años, Qatar 2022 contó con 32 equipos, formato que se había mantenido desde Francia 1998. Para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030, el torneo se jugará por primera vez en seis países de tres continentes distintos.

El plan es que Argentina, Uruguay y Paraguay organicen un partido cada quien para celebrar el centenario del primer Mundial, disputado en territorio charrúa. Después, la competencia se trasladará a España, Portugal y Marruecos.

La discución sobre un Mundial con 64 equipos será una vez terminada la actual edición. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Por qué se planteó un posible Mundial con 64 equipos?

Aunque ha habido voces en contra de la expansión del Mundial desde que se amplió el formato de 32 equipos, Infantino aseguró en sus recientes declaraciones que el presente torneo ha sido “un éxito al 100 por ciento”.

La idea de un Mundial de 64 equipos fue planteada por primera vez por el dirigente del futbol uruguayo Ignacio Alonso en marzo de 2025, según información de The New York Times.

De acuerdo con el diario The Athletic, en septiembre de 2025 hubo conversaciones para discutir la posibilidad de que el próximo Mundial de 2030 se celebrara con 64 equipos tras una propuesta formal de dirigentes sudamericanos.

En noviembre, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol y vicepresidente de la FIFA, aseguró que un torneo de esta magnitud “uniría al mundo, aunque fuera una sola vez”.

En su momento, incluso, se barajeó la posibilidad de celebrar un Mundial cada dos años, propuesta que finalmente se desechó.

Conmebol es la principal promotora de un Mundial de 64 equipos (Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE). (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Un Mundial de esta magnitud implicaría que prácticamente una cuarta parte de las 210 selecciones afiliadas a la FIFA pudiera acceder al torneo y que muchos procesos clasificatorios perdieran importancia. Tan solo en Conmebol, seis de las diez selecciones ya tienen boleto directo y una más accede al repechaje con el formato de 48 equipos.

Uno de los principales detractores de la expansión a 64 selecciones es Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, quien calificó la opción como “una mala idea”; Victor Montagliani, dirigente de la Concacaf, expresó que “no es una gran idea”, de acuerdo con declaraciones recogidas por The Athletic.

Con información de EFE.