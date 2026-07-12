(FOTOS) Choque en autopista Guadalajara-Tepic deja al menos 10 muertos; tractocamión embistió a autos

Las autoridades pidieron a los automovilistas manejan con precaución al acercarse al kilómetro 68 de la autopista Guadalajara-Tepic.

Un tractocamión provocó un accidente carretero en la autopista Guadalajara-Tepic, que dejó un saldo preliminar de 10 personas fallecidas este domingo 12 de julio.

El accidente ocurrió en el kilómetro 68 de la carretera Guadalajara-Tepic. Hay un número aún sin determinar de personas desaparecidas.

¿Qué ocurrió en la autopista Guadalajara-Tepic?

Un tractocamión chocó contra vehículos involucrados en un accidente previo que era atendido por cuerpos de emergencia.

El operador del tractocamión presuntamente involucrado fue retenido por elementos de la Guardia Nacional con apoyo de personal civil adscrito a la Caseta Plan de Barrancas, informó Josh Ojeda, delegado en Nayarit de la Comisión Nacional de Emergencias.

Auto achicharrado después de que un tractocamión embistió a un grupo de autos en la autopista Guadalajara-Tepic. (Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit)

Según el reporte preliminar, el primer accidente había movilizado a corporaciones de auxilio al kilómetro 68 de la vía de cuota.

Mientras realizaban las labores de atención, eñ conductor del tractocamión no logró detener su marcha y se impactó contra los vehículos que permanecían en el lugar del percance, lo que provocó un segundo accidente de mayor magnitud.

Elementos de Bomberos Base Jala acudieron al sitio para reforzar las labores de rescate, atención de lesionados y aseguramiento de la zona, en coordinación con otras corporaciones de emergencia.

Dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados y reciben atención médica. La cifra de personas fallecidas varía: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit reportó 10 muertos, mientras que la Comisión Nacional de Emergencias informó del deceso de 16 personas.

(Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit)

Las autoridades indicaron que el operativo permanece en desarrollo, por lo que el número de víctimas podría modificarse conforme avancen las tareas de búsqueda, rescate y atención a los afectados.

“Se exhorta a la población a evitar la zona y mantenerse atenta únicamente a los reportes oficiales”, pidió la CNE.

Los cuerpos de auxilio solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 68, seguir las indicaciones del personal operativo y ceder el paso a las unidades de emergencia para facilitar las maniobras que continúan en la autopista.