VIDEO: Explota pipa en carretera de Iguala–Cuernavaca; hay al menos 5 heridos y cierre total de la vía

Una pipa explotó este viernes 3 de julio sobre la carretera Iguala–Cuernavaca, a la altura del punto conocido como Agua del Toro, en el tramo comprendido entre los municipios de Iguala y Buenavista de Cuéllar, en la región Norte del estado.

El accidente se registró alrededor de las 12:45 horas, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la circulación vehicular.

De acuerdo con información preliminar, se reportan al menos cinco personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de las heridas ni la identidad de las víctimas.

Tampoco se han establecido las causas que originaron la explosión, ni el tipo de material que transportaba la unidad siniestrada.

Caminos y Puentes Federales informó el cierre total de la vialidad para permitir las labores de atención y control del incendio, por lo que la circulación permanece suspendida en ambos sentidos.

En el sitio trabajan elementos del cuerpo de bomberos de Iguala y Buenavista de Cuéllar, así como personal de la Guardia Nacional, sector caminos, quienes además apoyan en la asistencia y desvío de automovilistas que quedaron varados en la zona.

Leticia Lozano asumirá alcaldía de Acapulco

Leticia Lozano Zavala asumirá este viernes la Presidencia Municipal de Acapulco, al rendir protesta como alcaldesa suplente.

La sesión solemne está programada para iniciar a las 17:00 horas y reunirá a integrantes del Cabildo, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, mandos de seguridad, representantes de diversos sectores sociales e invitados especiales.

Durante el acto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla, tomará la protesta de ley a quien asumirá la titularidad de la Presidencia Municipal.

Leticia Lozano Zavala ha ocupado cargos que le han permitido conocer de manera directa el funcionamiento de las instituciones y participar en la atención de asuntos prioritarios para el municipio.

Entre sus responsabilidades figura su desempeño como diputada federal. También encabezó la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario, donde estuvo al frente de programas orientados a la atención de distintos sectores de la población.

Con información de Quadratín