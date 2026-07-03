México en Inglaterra: ¿Quién es Bernardo Cueva, entrenador mexicano que triunfa en la Premier League?

Bernardo Cueva lleva la representación de entrenadores de México en la Premier League de Inglaterra. (Fotos: X de Bernardo Cueva)

Mientras los futbolistas mexicanos suelen acaparar los reflectores cuando llegan al futbol europeo, un entrenador tapatío ha construido su prestigio tras bambalinas, en los banquillos y las salas de análisis. Se trata de Bernardo Cueva, especialista en estrategia y jugadas a balón parado que ha desarrollado una carrera ascendente en Inglaterra.

El mexicano comenzó su trayectoria en el área de inteligencia deportiva de Chivas antes de dar el salto al Brentford Football Club, donde participó en su histórico ascenso a la Premier League y consolidó una reputación como uno de los analistas tácticos más innovadores del futbol inglés.

Su trabajo llamó la atención del Chelsea, que lo incorporó a su cuerpo técnico para fortalecer el departamento especializado en acciones de estrategia.

El crecimiento de Bernardo Cueva representa uno de los casos más exitosos de un mexicano dentro de los cuerpos técnicos del futbol europeo, un camino menos visible que el de los jugadores, pero cada vez más relevante.

La historia de Bernardo Cueva

Bernardo Cueva nació en Guadalajara, Jalisco, el 14 de agosto de 1987. De acuerdo con registros biográficos ampliamente citados, inició su carrera profesional en el departamento de inteligencia deportiva de Chivas, donde trabajó entre 2017 y 2020.

Durante ese periodo formó parte del equipo multidisciplinario que acompañó al Guadalajara en la obtención de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018 y su participación en el Mundial de Clubes de ese mismo año.

Los registros biográficos señalan que estudió matemáticas aplicadas y planeación estratégica, conocimientos que posteriormente trasladó al análisis de datos en el futbol profesional. Ese perfil académico ha sido uno de los elementos que distinguen su carrera dentro del análisis táctico moderno.

¿Cómo llegó Bernardo Cueva a la Premier League?

En 2020, el Brentford apostó por el mexicano para integrarlo a su cuerpo técnico como especialista en análisis táctico y acciones de estrategia.

Su llegada coincidió con uno de los periodos más exitosos del club inglés, que consiguió el ascenso a la Premier League en la temporada 2020-21. Posteriormente también colaboró con la selección de Noruega durante las fechas FIFA antes de concentrarse exclusivamente en Brentford.

En 2024, el Chelsea anunció su incorporación como entrenador especializado en jugadas a balón parado, un movimiento que diversos medios atribuyeron al reconocimiento que había ganado por el rendimiento estratégico de Brentford.

¿Cuál es el trabajo de Bernardo Cueva en Chelsea?

En el conjunto londinense, Cueva forma parte del cuerpo técnico que estuvo encabezado por Enzo Maresca y lidera el trabajo relacionado con la táctica fija.

Diversos análisis destacan que su función consiste en diseñar movimientos ofensivos y defensivos, analizar tendencias de los rivales y desarrollar estrategias específicas para córners, tiros libres y saques de banda.

Tras la temporada 2024-25, Chelsea conquistó la UEFA Conference League y posteriormente el Mundial de Clubes 2025, logros de los que Cueva formó parte como integrante del cuerpo técnico.