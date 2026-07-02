⁠Maná vs. Liam Gallagher se hace realidad: Músicos se pelean por el México vs. Inglaterra

Liam Gallagher pronosticó una goleada de México a Inglaterra y Fher de Maná le respondió. (Foto: Xinhua/Cuartoscuro)

Un meme del México vs. Inglaterra se hizo realidad luego de que Fher de Maná le respondió a Liam Gallagher, luego de que el cantante de Oasis dio un pronóstico del partido de octavos de final del Mundial.

El intérprete de ‘Wonderwall’ aseguró que el cuadro británico vencería con facilidad a la Selección Mexicana, comentario que rápidamente generó reacciones entre los aficionados mexicanos.

Horas después, Fher respondió con un mensaje en redes sociales y dejó claro que el resultado deberá definirse sobre la cancha cuando los ingleses se enfrenten al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Los mejores memes de la previa de México vs. Inglaterra. (Foto: Captura)

¿Cuál fue el pronóstico de Liam Gallagher para el México vs. Inglaterra?

El próximo rival de México es Inglaterra, a quien enfrenta con confianza después de avanzar a los octavos de final como líder de su grupo y mantener su portería invicta. La victoria por 2-0 sobre Ecuador fortaleció el ánimo de los jugadores de Javier Aguirre, aunque eso no cambió la opinión de Liam Gallagher.

El intérprete de “Wonderwall” aseguró inicialmente que Inglaterra derrotaría 5-0 a México, una predicción que desató comentarios entre aficionados de ambos países. Más tarde matizó sus palabras y explicó que había exagerado en tono de broma, aunque mantuvo su confianza en el conjunto inglés.

“Apuesto a que sí gana (la selección de Inglaterra), es algo bíblico, y déjame aclarar algo, obviamente estaba bromeando cuando dije que México perdería 5-0, creo será más bien un 3-0”.

Además, el músico señaló que confía en que Harry Kane sea el futbolista que marque la diferencia y ayude a Inglaterra a conseguir el boleto a los cuartos de final, donde enfrentaría al ganador del duelo entre Brasil y Noruega.

Fher de Maná responde a Liam Gallagher por pronóstico del México vs. Inglaterra

Fher Olvera, vocalista de Maná, no dejó pasar el comentario del cantante británico y respondió mediante un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del grupo de rock en español mientras estaba envuelto en una bandera de México.

Con su característico sentido del humor, el músico rechazó el pronóstico de Gallagher e invitó a esperar el resultado del encuentro antes de anticipar una goleada.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 con Inglaterra, a ver, no manches, ubícate, wey, cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va”.

La respuesta del intérprete mexicano rápidamente fue compartida por miles de usuarios, quienes celebraron el intercambio entre dos referentes de la música internacional y convirtieron el momento en uno de los temas más comentados previo al partido de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora ver México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa el domingo 5 de julio desde el Estadio Ciudad de México.

El encuentro comienza a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y defne a uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa del Mundo. La transmisión podrá seguirse por televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming, estas son las opciones: