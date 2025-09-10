De Ecatepec a Teotihuacán: ¿Qué lugares visitaron los integrantes de Oasis en México?

Los conciertos de Oasis en México comienzan el 12 de septiembre, pero los músicos británicos ya están en nuestro país y algunos de sus integrantes visitaron distintos sitios cercanos a la CDMX.

Las intérpretes de ‘Stop Crying Ypur Heart Out’ no se limitaron a quedarse en el hotel a esperar el día pactado para tocar en el Estadio GNP Seguros.

En cambio, salieron a explorar un poco uno de los lugares turísticos más emblemáticos de nuestro país: Teotihuacán, pero también pasaron por un municipio que tiene fama de ser ‘peligroso’.

Fue Paul Arthurs, guitarrista y miembro fundador de Oasis (junto con Liam y Noel Gallagher), quien compartió un video en su cuenta de Instagram donde está a bordo de un vehículo mientras circula por el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. En el post aparece una combi y diferentes vehículos.

Posteriormente, el músico británico publicó un par de fotografías mientras está encima de la Pirámide de la Luna, ubicada en Teotihuacán, una de las zonas arqueológicas más populares de México.

¿Cuándo son los conciertos de Oasis en México?

Liam y Noel Gallagher presentan su gira Live 25, un espectáculo que tiene como sede el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre.

Oasis se presenta en el recinto, que tiene una capacidad para 65,000 personas, en dos noches, donde cada concierto está programado para comenzar a las 9:00 p.m.

Los boletos para el concierto de Oasis se agotaron durante la preventa y la venta general que se realizó en octubre de 2024 y no aperturaron más fechas en la CDMX ni en otro estado.

La banda encargada de abrir el show es Cage The Elephant, un grupo de rock indie y alternativo originario de Estados Unidos. Sus canciones más conocidas son ‘Trouble’, ‘Come a little closer’ y ‘Ain’t no rest for the wicked’.

¿Cuál es la historia de Oasis?

La banda Oasis se formó en Manchester a principios de los 90 y gracias a su trayectoria y sus éxitos se consolidó como una de las bandas de rock más destacadas del Reino Unido.

Oasis se formó en 1991 en Inglaterra, bajo el nombre de The Rain. La alineación original estaba compuesta por el bajista Paul “Guigsy” McGuigan, el guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs y el baterista Tony McCarroll.

Sin embargo, fue la incorporación de Liam Gallagher como vocalista y su hermano Noel Gallagher como compositor principal lo que realmente definió su sonido.

El primer disco de la banda, “Definitely Maybe”, fue lanzado en 1994 y tras siete álbumes de estudio, la agrupación se separó en 2009 tras una intensa pelea entre los hermanos Gallagher, por desacuerdos.

Fue Noel Gallagher quien anunció su salida de la banda Oasis, lo que marcaría un alto en su carrera, que continúa 16 años después con su gira 2025, que los llevaron a varios lugares del Reino Unidos, Estados Unidos y a la Ciudad de México.