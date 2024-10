Lista de precios de Oasis en México: ¿Cuánto cuesta un boleto en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

“Maybe I don’t really want to know”... Y llegó el momento del pleito por los boletos de Oasis, la gira del reencuentro de los hermanos Gallagher en 2025 ha causado expectativa mundial y es momento de dar el ‘tarjetazo’.

Después de separar la banda durante concierto en 2009 donde tuvieron una pelea en los camerinos, Liam y Noel Gallagher pusieron fin a 15 años de ‘Guerra Fría’ y su tour de reconciliación agotó boletos en Reino Unido e Irlanda, aunque también tienen shows en Estados Unidos, Canadá y México.

“América (del norte): Oasis está llegando. Tienen una última oportunidad de probarnos que nos han amado todo este tiempo”, anunció la banda en redes sociales.

¿Cómo conseguir boletos Oasis y cuándo salen a la venta en Ticketmaster?

La guerra por los boletos ya comenzó con la preventa para fans de Oasis previo registro. Así que este jueves 3 de octubre se liberaron las primeras entradas a las 10:00 horas (tiempo central de México) para aquellas personas que participaron en un sorteo para obtener un código de venta anticipada. La fila virtual tiene a alrededor de 30 mil personas en espera.

Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de todos: quienes no recibieron código, tienen su oportunidad en venta general que arranca este viernes 4 de octubre a mediodía.

En ambos casos, los boletos están disponibles en el sitio web de Ticketmaster, donde debes ingresar con tu cuenta, hacer fila y, si es el caso, poner tu código.

¿Cuándo viene Oasis a México en qué fecha fue la última vez que tocó?

La legendaria banda británica comienza su gira el 4 de julio en Cardiff, en Gales, y sigue en la ciudad natal de los Gallagher, Manchester. Después tocarán el estadio de Wembley, en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín.

Luego, a fines del próximo verano, cambian de continente, a Toronto, Chicago, East Rutherford, en las afueras de Nueva York, Los Angeles y Ciudad de México. La última vez que la banda tocó en Norteamérica (y México) fue en 2008.

En el Estado GNP Seguros (CDMX) tiene previstos dos espectáculos: el 12 y 13 de septiembre de 2025.

Estas son todas sus fechas en Norteamérica:

24 y 25 de agosto - Toronto, ON - Rogers Stadium

28 de agosto - Chicago, IL - Soldier Field

31 de agosto y 1 de septiembre - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

6 y 7 de septiembre - Los Angeles, CA - Rose Bowl Stadium

12 y 13 de septiembre - Ciudad de México, MX - Estadio GNP Seguros

Precios para ver a Oasis en México

Si quieres escuchar en vivo éxitos como ‘Wonderwal’ y ‘Don’t Look Back In Anger’, el rango de precios en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México comienza en mil 342 pesos y puede elevarse a 14 mil 769.

General A $3,477

General A VIP $10,743

General B $3,477

Zona GNP $5,490

Zona GNP VIP $14,769

Verde B $4,270

Naranja B $3,416

Verde C $2,196

Naranja C $1,377

Con información de AFP.