Así fue la separación de Oasis hace 15 años: ‘Liam y Noel se pegaron, el grupo ya no existe’

“Liam y Noel se pegaron, el grupo ya no existe”. Entre silbatos del público, un responsable del festival Rock en Seine de París anunciaba con estas palabras la separación de la banda Oasis el 28 de agosto de 2009.

La pelea en los camerinos abrió 15 años de ‘guerra fría’ entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, vocalista y guitarrista del legendario grupo de britpop. Un conflicto que se cerró este martes con el anuncio de un regreso a los escenarios en 2025.

¿Cómo se separó Oasis?

“En esa época, la zona VIP a la que tenía acceso la prensa estaba justo al lado de los camerinos, simplemente separada por un tabique de bambú. Y en un momento dado, escuchamos ruidos raros, gente gritando, una especie de estruendo”, recuerda para la AFP Olivier Nuc, periodista musical del diario francés Le Figaro.

“Tres minutos después, veo uno de los organizadores que cruza la zona VIP corriendo. Algo había pasado. Y entonces el rumor empieza a inflarse: Oasis no actuará”.

La banda británica Oasis se presentó en mayo de 2008 en el Palacio de los Deportes. FOTO:Germán Hernández/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

La riña definitiva entre Liam y Noel acababa de estallar en los camerinos. En medio de la pelea, rompieron una guitarra que en 2022 sería subastada por 385 mil euros.

Salomon Hazot, uno de los responsables del festival, sube de inmediato al escenario, micrófono en mano, para lanzar uno de los anuncios más surrealistas en la historia del rock.

“Os informo que, desgraciadamente, ahora mismo en Rock en Seine, Liam y Noel se pelearon. El grupo ya no existe”.

“Pueden ir a la página web de Oasis y Noel os explicará la pelea y el fin de su historia con Liam”, continúa entre silbatos del público y gritos de “¡No es verdad!”, “¡Es una broma!” o “¡A la mierda!”.

Por deferencia al numeroso público anglófono que había entre los 30 mil espectadores, Hazot, que también era el organizador de giras de Oasis en Francia, traduce el mensaje al inglés.

“Ya estoy harta con ellos. ¿Cómo pueden tratar de esta forma a sus seguidores?”, se lamentaba entonces en declaraciones a la AFP Katie Even, una abogada de 25 años que se había gastado 500 euros para viajar desde Dublín para el concierto.

El regreso de Oasis marcaría una reconciliación entre los hermanos Noel y Liam Gallagher. (Cuartoscuro)

¿Por qué se pelearon Liam y Noel Gallagher?

Esa misma noche, Noel da las prometidas explicaciones en el sitio web del grupo.

“Es con un poco de tristeza y un gran alivio que os digo que dejo Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero me es imposible continuar trabajando con Liam ni un día más. Mis disculpas a quienes compraron entradas”, afirma el guitarrista y compositor de la banda.

El director del festival en esa época, François Missonnier, será el encargado de dar explicaciones a la prensa: “Por razones que desconocemos estalló una pelea entre los dos hermanos. Noel se fue del festival y nadie consiguió hacerlo volver”.

Años después, el entonces encargado de comunicación y ahora director de Rock en Seine, Matthieu Ducos, recuerda para la AFP esos momentos de confusión.

“Cuando supimos que Noel se había ido del festival, pensábamos que era una broma”, afirma.

Liam y Noel Gallagher tuvieron una discusión que los distanció por años. (Foto: Oasis). (YouTube: Oasis)

La ‘maldición’ del festival en París donde se separó Oasis

No era el primer fiasco del festival parisino. En las dos ediciones anteriores, la diva británica Amy Winehouse, fallecida en 2011, había cancelado sus actuaciones en el último momento.

“Rock en Seine, antes de Oasis, empezaba ya a tener la fama de festival maldito”, apunta el periodista musical Olivier Nuc.

Pero para Ducos, el episodio Oasis acabó contribuyendo a la leyenda de Rock en Seine, con “grandes conciertos memorables y ausencias de grandes conciertos memorables”.

Para salvar el entuerto, los organizadores pidieron esa noche al grupo británico Madness, que ya había actuado, subir entonces al escenario principal.

Su respuesta fue: “Está bien, ¿cuánto nos dan?”, asegura Nuc. En esa época, el diario Le Parisien evocó “una suma de 120 mil euros, además de los 50 mil pagados por su primer concierto”.

“Realmente, estamos desolados por lo que ha pasado con ellos (...). Claro que no, para nada estamos desolados”, se regocijó desde el escenario Suggs, el cantante de Madness.

Quince años después y con los Gallagher habiendo firmado la paz, al menos momentáneamente, el festival parisino se postula para “acoger a Oasis” en su escenario.

Sería “apoteósico un concierto de regreso así”, sueña su director Matthieu Ducos.

La complicada relación de Liam y Noel Gallagher

El anuncio de la gira de 2025, que promete “un repertorio lleno de clásicos”, ocurre 30 años después de su primer álbum Definitely maybe, publicado el 29 de agosto de 1994.

Para conmemorar el aniversario, el grupo ya tenía previsto el lanzamiento de versiones inéditas de algunos temas del álbum, realizadas durante las primeras grabaciones en estudio.

Después del éxito fulgurante de Definitely maybe, la banda Oasis alcanzó un año después el pico de su popularidad con (What’s the story) morning glory? con temas convertidos en clásicos como ‘Wonderwall’, ‘Don’t look back in anger’ o ‘Champagne supernova’.

La última vez que Oasis vino a México fue en 2008. (Cuartoscuro)

Pero el éxito musical del grupo quedó a menudo opacado por la tormentosa relación entre Liam, el vocalista principal, y Noel, guitarrista y compositor de sus canciones.

La gota que colmó el vaso entre los dos hermanos, de 51 y 57 años respectivamente, ocurrió aquel 28 de enero de 2009.

Desde entonces, los hermanos intercambiaron mensajes agresivos a través de las redes sociales y la prensa, pero la relación se había calmado en los últimos tiempos. En los últimos días, los hermanos alimentaron los rumores de su regreso.

Su reconciliación, aseguraron el martes, no llega tras “una gran revelación”, sino tras “una toma de conciencia gradual de que es el buen momento”.