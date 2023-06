Ni el City los reúne; ¿Por qué se separaron los hermanos Gallagher, integrantes de Oasis?

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, exintegrantes de Oasis, celebran el campeonato del Manchester City en la Champions League, pero eso al parecer no hará que vuelvan a reunirse, como esperan miles de seguidores de la banda.

En las semanas previas a la final de la Champions entre el City y el Inter Milan, se especuló sobre un posible reencuentro de los hermanos Gallagher, aficionados de los Citizens, si el equipo era campeón.

“¿Volverá Oasis si el Manchester City gana la Champions League? ¿Es una posibilidad?”, preguntó un usuario de Twitter a Liam Gallagher. “Estoy listo para ir”, respondió el músico.

“Noel ha hecho una promesa que podría ver su foto en la portada de los periódicos de todo el mundo el domingo”, publicó el City en sus redes sociales, avivando los rumores sobre el regreso de Oasis.

¿Por qué se pelearon los hermanos Gallagher?

Alguna vez Noel Gallagher mencionó en el documental Supersonic, de 2006, que “la relación que tenían como hermanos siempre fue la gran fortaleza de Oasis, pero al mismo tiempo fue lo que destruyó a la banda”.

El primer conflicto entre los hermanos Gallagher ocurrió en 1994 durante la gira de su álbum debut ‘Definitely Maybe’. Noel se molestó con Liam por cambiar parte de la canción ‘Live Forever’.

Noel se alejó de la banda un tiempo, pero luego regresó y grabaron el disco ‘(What’s the Story) Morning Glory’, del cual se desprendieron sus más icónicas canciones ‘Wonderwall’ y ‘Don’t Look Back in Anger’.

En el 2000 tuvieron otra discusión porque Liam dudó de la paternidad de Noel sobre su hija. Durante esa década tuvieron varias peleas, incluso en plenos conciertos.

La gota que derramó el vaso ocurrió en 2009, cuando Liam rompió la guitarra de Noel durante el backstage de un concierto en París. Desde entonces, Oasis no ha vuelto a grabar un álbum ni dado conciertos.

La promesa de Noel Gallagher si el City ganaba la Champions

Noel Gallagher no pudo asistir a la final de la Champions en Estambul, Turquía -como hace dos años en Oporto, cuando los Citizens perdieron contra el Chelsea- por encontrarse de gira en Estados Unidos

“Siempre intento que las fechas de la Champions estén libres y normalmente lo consigo para finales de mayo. Pero no contamos con que la Copa del Mundo lo movería todo”, explicó Gallagher a los medios del City. “Estoy obligado por contrato a dar un concierto y no pasa nada. Veré el partido en un bar”.

Noel Gallagher cantando con fans de Oasis después de la victoria de el Manchester City pic.twitter.com/JsMjxOqREi — Indie 505 (@Indie5051) June 10, 2023

Gallagher, que prometió actuar de mayordomo de Pep Guardiola si el City ganaba la final, es habitual en los partidos del equipo y el pasado fin de semana no se perdió la final de la FA Cup que ganó contra el Manchester United.

Además, el guitarrista y compositor amenazó con salir al escenario en calzoncillos siempre y cuando el City ganara el título y Erling Haaland marcara un ‘hat trick’.