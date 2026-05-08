Jalisco, que albergará 4 partidos del Mundial 2026, rechaza recorte del calendario de clases de la SEP

El gobierno de Pablo Lemus afirmó que el ajuste en el calendario de la SEP afectaría el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

El gobierno de Jalisco rechazó la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar al 5 de junio el fin del ciclo escolar 2025-2026, pese a que la entidad será una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026 y albergará cuatro partidos del torneo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro señaló que la medida afecta “la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños” y negó haber planteado al Gobierno Federal esta modificación al calendario escolar.

“En Jalisco comprendemos el impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, así como para la organización de las familias; por ello, la postura del Gobierno de Jalisco han sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio.”, señala el boletín.

Cabe recordar que la administración jalisciense ya contemplaba la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara únicamente los cuatro días (11, 18, 23 y 26 de junio) en que se disputarán los partidos del Mundial, incluido uno de la Selección Mexicana.

El comunicado también subrayó que, aunque el Gobierno de Jalisco coincide en brindar a las y los docentes mayores periodos de descanso, “los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen una adecuada organización escolar” y podrían generar una “presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados de las familias, integrado en su mayoría por mujeres”.

Nuevo León plantea extender clases y abrir talleres tras propuesta de la SEP

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, también se pronunció respecto a la propuesta de la SEP de adelantar el cierre del ciclo escolar. En un mensaje en X, aseguró que en el estado las clases podrían concluir hasta el 19 de junio, debido a que inició antes el calendario educativo.

Asimismo, reconoció que terminar las clases el 5 de junio representaría complicaciones para miles de familias:

“Sabemos que para muchas madres y padres de familia, la decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal de terminar las clases el 5 de junio representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”, señaló.

Samuel García explicó que, además de mantener las actividades escolares hasta el 19 de junio, el gobierno estatal habilitará talleres y campamentos deportivos del 22 de junio al 8 de julio para las niñas y niños que requieran permanecer en las escuelas durante ese periodo.

Guanajuato pide a la SEP revertir recorte del ciclo escolar: ‘Miles de padres de familia trabajan’

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pidió a la SEP reconsiderar la propuesta para adelantar al 5 de junio el término del ciclo escolar, al advertir afectaciones académicas y complicaciones para miles de familias trabajadoras.

En un video mensaje compartido en su cuenta de X, la mandataria estatal señaló que la decisión fue planteada durante la reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se informó a los secretarios de educación del país sobre la posibilidad de acortar el calendario escolar.

“Hoy quiero hacer un respetuoso llamado a las autoridades federales para que se revise esta decisión”, expresó la funcionaria, quien aseguró que hablaba “como gobernadora y como mamá”.

Libia Dennise sostuvo que la educación debe mantenerse como una prioridad y advirtió que reducir el ciclo escolar podría impactar en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, especialmente ante los rezagos educativos que aún persisten en el país.

“Sabemos que nuestras niñas y niños de Guanajuato y de México requieren seguir avanzando y fortaleciendo sus habilidades y conocimientos en el aula”, afirmó.

La mandataria también señaló que existen programas académicos estatales y evaluaciones programadas para junio que se verían afectadas, entre ellas la prueba RIMA, prevista del 16 al 18 de ese mes.

Además, hizo eco de la preocupación de madres y padres de familia que trabajan y que podrían enfrentar dificultades para el cuidado de sus hijos si las clases concluyen antes de lo previsto.

“Quizá no tienen una red de apoyo o de cuidados que les permita generar espacios seguros para atender a sus hijas e hijos”, advirtió.

La gobernadora recordó que Guanajuato no será sede del Mundial y aseguró que las escuelas del estado cuentan con condiciones para enfrentar las altas temperaturas.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el recorte al calendario escolar aún no es definitivo, ya que sigue siendo una propuesta en análisis. No obstante, el titular de la SEP, Mario Delgado, insistió en que las clases terminarán el 5 de junio.