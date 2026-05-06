FIFA defiende el precio de los boletos del Mundial 2026: ‘Los compran en reventa y más caros’

Gianni Infantino defendió la política de precios de la FIFA y sostuvo que las entradas terminan en sitios de reventa con costos todavía más elevados. [Fotografía. Shutterstock]

Los altos precios de los boletos para el Mundial 2026 generaron críticas entre aficionados y legisladores de Estados Unidos, situación que llevó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a defender el costo de las entradas durante una conferencia en Beverly Hills.

El dirigente que la demanda para la próxima Copa del Mundo alcanzó cifras históricas, con más de 500 millones de solicitudes de boletos antes del inicio de la venta oficial para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La cifra superó ampliamente las solicitudes registradas para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, ediciones que recibieron menos de 50 millones de peticiones de entradas.

Las declaraciones ocurrieron durante la Milken Institute Global Conference, donde Gianni Infantino aseguró que parte de los altos precios responden al mercado estadounidense y a los problemas de reventa que rodean al evento deportivo.

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre los precios del Mundial 2026 de la FIFA?

Durante el panel celebrado en Beverly Hills, Gianni Infantino defendió la política de precios de la FIFA y sostuvo que las entradas terminan en sitios de reventa con costos todavía más elevados.

El presidente del organismo explicó que el mercado deportivo en Estados Unidos funciona con precios elevados incluso en competencias universitarias, argumento que utilizó para justificar el valor de los boletos del Mundial 2026.

“Aunque algunos digan que los precios de las entradas son altos, terminan en reventa a precios todavía más altos, más del doble de nuestro precio”, declaró Gianni Infantino durante su participación en el foro.

El dirigente también señaló que el 25 por ciento de los boletos para la fase de grupos tendrá precios menores a 300 dólares, aunque reconoció que los partidos más demandados presentan costos mucho más altos.

Gianni Infantino también mencionó que algunos boletos para la final del Mundial 2026 aparecieron en sitios de reventa con precios superiores a los 10 mil dólares.

Infantino aseguró que la decisión sobre los altos costos de los precios del Mundial 2026 se debe a la demanda del mercado en Estados Unidos por los eventos deportivos.

¿Por qué los boletos del Mundial 2026 generaron críticas?

El precio de las entradas provocó cuestionamientos entre aficionados y políticos estadounidenses después de que comenzaron las primeras ventas oficiales del torneo.

De acuerdo con reportes internacionales, algunos miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron cartas a la FIFA para expresar preocupación por los altos costos y por el impacto que podrían tener en la asistencia de visitantes.

La polémica también aumentó debido a la reventa de boletos para partidos importantes, especialmente para la final del Mundial 2026.

La FIFA implementó un sistema de precios variables para las entradas del Mundial 2026, modelo similar al que utilizan conciertos y eventos deportivos en Estados Unidos.

¿Cuánto costarán los boletos para los partidos para el partido del Mundial en México?

México albergará 13 partidos del Mundial 2026 distribuidos entre el Estadio Banorte de Ciudad de México, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey.

Los partidos que se disputarán en territorio mexicano registraron algunos de los precios más altos del torneo, especialmente en los paquetes hospitality que comercializa la FIFA.

Para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, programado en la capital del país, los boletos hospitality alcanzaron costos de hasta mil 825 dólares en categoría premium.

Otros precios oficiales reportados para el encuentro inaugural son:

Categoría 2 : mil 290 dólares

: mil 290 dólares Categoría 3 : 745 dólares

: 745 dólares Categoría 4: 370 dólares

En el caso de Monterrey y Guadalajara, los paquetes hospitality arrancan entre mil 700 y mil 800 dólares, mientras que algunas experiencias VIP superan los 3 mil 500 dólares.

Incluso algunos paquetes especiales para seguir a la Selección Mexicana durante la fase de grupos superan los 3 mil 500 dólares por persona.

La FIFA explicó que estas experiencias incluyen accesos preferenciales, zonas exclusivas, alimentos, bebidas y asientos premium dentro de los estadios.

Con información de Bloomberg