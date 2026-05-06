BTS en Palacio Nacional HOY: Sigue EN VIVO a los ‘idols’ en su gira por CDMX

Los integrantes de BTS se reúnen con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional la tarde de este 6 de mayo.

La fiebre por BTS en México ya se respira en CDMX. Durante su conferencia mañanera de este 6 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un encuentro con RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. Así, la mandataria se unió al furor por la banda surcoreana.

La reunión de Sheinbaum y BTS será en Palacio Nacional e incluso la presidenta abrió la posibilidad de que los integrantes de BTS se asomen por un balcón para saludar a las ARMY mexicanas.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros a partir de este jueves 7 de mayo.

Fiel a las ARMY, El Financiero presenta su cobertura EN VIVO de la visita de BTS a Palacio Nacional y a México. Aquí podrás conocer todos los movimientos públicos de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook.

BTS visita a Sheinbaum en Palacio Nacional

Una de las primeras paradas de los ‘idols’ será en el corazón de México: Palacio Nacional. En punto de ls 17:00 horas, los integrantes de BTS estarán con la presidenta Sheinbaum.

El encuentro es tan importante como una reunión con empresarios. Desde que se desató la fiebre por por el KPop en México, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió más conciertos de BTS en México.

La reunión de este miércoles ocurre luego de que la mandataria mexicana inició conversaciones con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur.

“Me respondió que le daba mucho gusto que el grupo tuviera tanto éxito en México. Claudia Curiel consiguió que vinieran a Palacio Nacional”, explicó.

Pese al encuentro y a las pláticas con el presidente de Corea del Sur, aún no hay información oficial sobre más fechas de BTS en México.

¿Todavía hay boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP?

Ticketmaster reporta un ‘sold out’ para los tres conciertos de BTS en México. La información oficial más reciente de este tema ocurrió el fin de semana pasado cuando Ticketmaster liberó una cantidad limitada de boletos.

Pese a eso, las ARMY mexicanas respondieron al llamado de sus ‘idols’ y agotaron las entradas en minutos.

En total se liberaron aproximadamente 3,000 entradas por fecha. Entre esos boletos había algunos por ajustes de producción, así como tickets que fueron cancelados por violaciones a los términos de compra.

Ticketmaster detalló que la fila virtual superó el medio millón de personas buscando tickets, reflejo de la enorme demanda prevista desde el anuncio de esta nueva venta.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

Luego del lanzamiento de su álbum Arirang, la banda surcoreana anunció un tour mundial. El primer concierto del BTS World Tour Arirang en CDMX se realiza este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Después los ‘idols’ de las ARMY –RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook– tomarán un día libre para regresar al escenario del Estadio GNP el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Tras sus conciertos en México, BTS cruzará la frontera para presentarse el 16, 17 y 19 de mayo en California, Estados Unidos.

Fechas de la gira de BTS tras sus shows en México

Esta es la lista completa de conciertos de BTS, tras su parada en CDMX:

Sábado 16 de mayo: Stanford, California (Stanford Stadium)

Domingo 17 de mayo: Stanford, California (Stanford Stadium)

Domingo 19 de mayo: Stanford, California (Stanford Stadium)

Sábado 23 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)

Domingo 24 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)

Miércoles 27 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)

Miércoles 28 de mayo: Las Vegas, Nevada (Allegiant Stadium)

Viernes 12 de junio: Busan, Corea del Sur (Busan Asiad Stadium)

Sábado 13 de junio: Busan, Corea del Sur (Busan Asiad Stadium)

Viernes 26 de junio: Madrid, España (Riyadh Air Metropolitano)

Sábado 27 de junio: Madrid, España (Riyadh Air Metropolitano)

Miércoles 1 de julio: Bruselas, Bélgica (King Baudouin Stadium)

Jueves 2 de julio: Bruselas, Bélgica (King Baudouin Stadium)

Lunes 6 de julio: Londres, Reino Unido (Tottenham Hotspur Stadium)

Martes 7 de julio: Londres, Reino Unido (Tottenham Hotspur Stadium)

Sábado 11 de julio: Munich, Alemania (Allianz Arena)

Domingo 12 de julio: Munich, Alemania (Allianz Arena)

Viernes 17 de julio: París, Francia (Stade de France)

Sábado 18 de julio: París, Francia (Stade de France)

Sábado 1 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Domingo 2 de agosto: East Rutherford, Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Miércoles 5 de agosto: Foxborough, Massachusetts (Gillette Stadium)

Jueves 6 de agosto: Foxborough, Massachusetts (Gillette Stadium)

Lunes 10 de agosto: Baltimore, Maryland (M&T Bank Stadium)

Martes 11 de agosto: Baltimore, Maryland (M&T Bank Stadium)

Sábado 15 de agosto: Arlington, Texas (AT&T Stadium)

Domingo 16 de agosto: Arlington, Texas (AT&T Stadium)

Sábado 22 de agosto: Toronto, Canadá (Rogers Stadium)

Domingo 23 de agosto: Toronto, Canadá (Rogers Stadium)

Jueves 27 de agosto: Chicago, Illinois (Soldier Field)

Viernes 28 de agosto: Chicago, Illinois (Soldier Field)

Martes 1 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)

Miércoles 2 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)

Sábado 5 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)

Domingo 6 de septiembre: Los Ángeles, California (SoFi Stadium)

Viernes 2 de octubre: Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)

Sábado 3 de octubre: Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)

Miércoles 7 de octubre: Lima, Perú (Estadio San Marcos)

Viernes 9 de octubre: Lima, Perú (Estadio San Marcos)

Sábado 10 de octubre: Lima, Perú (Estadio San Marcos)

Miércoles 14 de octubre: Santiago, Chile (Estadio Nacional)

Viernes 16 de octubre: Santiago, Chile (Estadio Nacional)

Sábado 17 de octubre: Santiago, Chile (Estadio Nacional)

Miércoles 21 de octubre: Buenos Aires, Argentina (Estadio Único de La Plata)

Viernes 23 de octubre: Buenos Aires, Argentina (Estadio Único de La Plata)

Sábado 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina (Estadio Único de La Plata)

Miércoles 28 de octubre: Sao Paulo, Brasil (Estádio do MorumBIS)

Viernes 30 de octubre: Sao Paulo, Brasil (Estádio do MorumBIS)

Sábado 31 de octubre: Sao Paulo, Brasil (Estádio do MorumBIS)

Jueves 19 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*

Sábado 21 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*

Domingo 22 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán*

Jueves 3 de diciembre: Bangkok, Tailandia*

Sábado 5 de diciembre: Bangkok, Tailandia*

Domingo 6 de diciembre: Bangkok, Tailandia*

Sábado 12 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia*

Domingo 13 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia*

Jueves 17 de diciembre: Singapur*

Sábado 19 de diciembre: Singapur, Singapur*

Domingo 20 de diciembre: Singapur, Singapur*

Martes 22 de diciembre: Singapur, Singapur*

Sábado 26 de diciembre: Jakarta, Indonesia*

Domingo 27 de diciembre: Jakarta, Indonesia*

Conciertos de BTS programados para 2027

Una vez que lleguemos a 2027, la banda surcoreana retoma su gira mundial con shows en Australia. Estas son las fechas de los conciertos de BTS para 2027.