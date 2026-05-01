Liberan más boletos para BTS en CDMX: Cómo comprar entradas para el Estadio GNP Seguros paso a paso

Ticketmaster no descartó la posibilidad de liberar boletos el mismo día de los conciertos de BTS en el Estadio GNP. [Fotografía. AP, ChatGPT]

Las ARMYs están que brincan de alegría y emoción, ya que Ticketmaster liberará boletos para los conciertos de BTS en México, como parte de un nuevo proceso de venta tras ajustes en la producción del evento.

La nueva oportunidad de compra de entradas para el show de la popular banda surcoreana surge luego de la cancelación de boletos que no cumplieron con los términos establecidos, lo que permitió reactivar la disponibilidad para los shows en la CDMX.

El proceso de venta de los conciertos de BTS mantendrá el mismo esquema que la etapa inicial, mediante la fila virtual de Ticketmaster, por lo que las fans deberán seguir una serie de pasos y recomendaciones para aprovechar esta última oportunidad de cantar y bailar al ritmo de Fake Love o Dynamite.

¿Cómo será el proceso para comprar los boletos de BTS en México?

La venta de los ansiados boletos de BTS en el Estadio GNP se realizará exclusivamente en línea a través de Ticketmaster, mediante un sistema de fila virtual en el que los usuarios deberán esperar su turno para acceder a la compra.

Para aumentar las posibilidades de conseguir entradas, el proceso se desarrolla de la siguiente manera:

Antes del inicio de la venta, iniciar sesión en la cuenta de Ticketmaster y contar con un método de pago previamente registrado.

Minutos antes de la hora indicada, ingresar a la plataforma para acceder a la sala de espera virtual, la cual abre aproximadamente 30 minutos antes.

Una vez dentro, el sistema asigna un lugar en la fila. Durante este proceso, no se debe actualizar la página, ya que esto provoca la pérdida del turno.

Cuando se habilita el acceso, seleccionar la fecha, zona y asientos disponibles. La disponibilidad cambia constantemente, por lo que se recomienda actuar con rapidez.

Tras elegir los boletos, confirmar la compra e ingresar los datos de pago para completar la transacción.

Cabe recordar que, a inicios de año, la fila virtual para comprar los boletos de BTS en Ticketmaster alcanzó los 2.1 millones de personas, lo equivalente a llenar 46 veces el Estadio GNP.

La venta de boletos será limitada y se mantendrá el mismo esquema de venta en Ticketmaster. [Fotografía. AP]

¿Cuándo se liberarán los boletos de BTS en México?

De acuerdo con el comunicado oficial de OCESA, la liberación de los boletos para los shows de BTS en México se realizará el 2 de mayo a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.

La sala de espera virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes, por lo que se recomienda ingresar con anticipación para obtener un mejor lugar en la fila.

Los boletos de BTS corresponden a los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Además, la boletera contempla la posibilidad de liberar entradas adicionales el mismo día de cada concierto, dependiendo de la operación del evento.

¿Cuáles son los precios para los conciertos de boletos en México?

Los precios de los boletos de BTS en México se mantienen sin cambios respecto a la venta inicial y varían de acuerdo con la cercanía al escenario, el cual contará con un formato de 360 grados.

A continuación se presenta un listado completo de los precios de la venta del show de la banda surcoreana.

Platino A : 8,953 a 13,330 pesos

: 8,953 a 13,330 pesos Platino B : 8,482 a 12,722 y 12,468 pesos

: 8,482 a 12,722 y 12,468 pesos Verde : 8,010 a 12,016 y 11,215 pesos

: 8,010 a 12,016 y 11,215 pesos Naranja A : 4,948 a 5,442 pesos, 6,679 y 8,185 pesos

: 4,948 a 5,442 pesos, 6,679 y 8,185 pesos Naranja B : 2,840 a 3,124 pesos

: 2,840 a 3,124 pesos Naranja C : 1,767 a 1,944 pesos

: 1,767 a 1,944 pesos Morado : 4,476 a 4,924 pesos, 5,819 y 7,162 pesos

: 4,476 a 4,924 pesos, 5,819 y 7,162 pesos Paquete VIP: 17,782 pesos

El paquete VIP para el espectáculo de BTS representa el costo más alto e incluye beneficios como acceso anticipado al recinto, mercancía exclusiva y participación en actividades previas al show, además de atención preferencial durante la experiencia.