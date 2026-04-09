Setlist oficial de BTS: Así suena ‘World Tour Arirang’ en su escenario 360

Este es el setlist oficial de los conciertos de BTS para el tour 2026. (Foto: Shutterstock)

El World Tour Arirang 2026 ya comenzó con un concierto de BTS desde Goyang, Corea del Sur, donde finalmente se dio a conocer el setlist de la gira actual, en la que presentan un escenario 360.

Los intérpretes de ‘SWIM’ tienen fechas programadas en distintos países, incluidos tres shows en el Estadio GNP Seguros durante mayo. Con la revelación de la lista de canciones, los integrantes del ARMY ya pueden comenzar a ensayar y preparar los temas para cantarlos junto a sus Idols.

El setlist del grupo incluye éxitos de diferentes álbumes, aunque predominan las canciones de su nuevo disco Arirang, lanzado cuatro años después de su último álbum.

BTS regresa a los escenarios tras casi cuatro años de ausencia. (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es el setlist de los conciertos de BTS?

Los conciertos de BTS ya son una realidad tras la pausa provocada por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, el cual ya fue cumplido por todos los integrantes del grupo.

Ahora regresan con una combinación de éxitos y nuevos temas para sus presentaciones, con un total de 23 canciones y una duración aproximada de tres horas.

De acuerdo con Billboard, este es el setlist:

‘Hooligan’ (Arirang)

‘Aliens’ (Arirang)

‘Run BTS’ (Proof)

‘They Don’t Know ‘bout Us’ (Arirang)

‘Like Animals’ (Arirang)

‘Fake Love’ (Love Yourself: Tear)

‘SWIM’ (Arirang)

‘Merry Go Round’ (Arirang)

‘2.0′ (Arirang)

‘Normal’ (Arirang)

‘Not Today’ (Wings: You never walk alone)

‘Mic Drop’ (Love Yourself: Her)

‘FYA’ (Arirang)

‘Fire’ (Youth)

‘Body to Body’ (Arirang)

‘IDOL’ (Love Yourself: Answer)

‘Come Over’ (Arirang)

‘Butter’ (single)

‘Dynamite’ (Be)

‘Mikrokosmos’ (Map of the soul: Persona)

‘I Need U’ (The Best Moment in Life Pt. 1)

‘Please’ (Arirang)

‘Into the Sun’ (Arirang)

¿Cómo es el escenario 360 de los conciertos de BTS?

Desde que se reveló el mapa de los conciertos de BTS en México, los fans notaron que no se trataba de una presentación convencional, ya que el escenario atraviesa las zonas General A y B en forma de X.

Previo al primer show, circularon imágenes en redes sociales donde se observaron pantallas gigantes colocadas sobre el escenario. Ahora se conoce con mayor detalle cómo está diseñado el espacio para el World Tour Arirang.

Las pantallas, ubicadas al centro, están orientadas en todas direcciones para que, sin importar el lugar dentro del recinto, el público pueda ver el espectáculo. Además, la nueva ARMY Bomb es un elemento clave del show, ya que se ilumina según la canción en curso y presenta secuencias de colores que cambian depende de la zona en la que se encuentre cada fan.

Fecha de los conciertos de BTS en México

Los conciertos de BTS en México ya tienen fechas confirmadas para ver al grupo en vivo. Hasta ahora, la banda tiene programados tres shows en el país, aunque no se descarta que puedan anunciarse más presentaciones.

Las fechas son las siguientes:

Jueves 7 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026

Todos los shows se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes para conciertos en la capital.

Además, la alta demanda quedó reflejada desde el inicio, ya que, según Ticketmaster, los boletos se agotaron en tiempo récord.