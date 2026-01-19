Ticketmaster revela mapa oficial de BTS en México: Estadio GNP tendrá escenario 360

BTS tendrá un escenario 360 en el Estadio GNP Seguros. (Fotos: Cuartoscuro.com / AP).

La espera por información oficial sobre los conciertos de BTS en México comenzó a despejarse: Ticketmaster publicó el mapa del Estadio GNP Seguros para las tres fechas en CDMX, donde se confirma un escenario circular de 360 grados.

El anuncio del mapa de BTS en el Estadio GNP se da a días del arranque de la preventa y tras una intensa presión en redes sociales de las ARMY, quienes exigen a Ocesa información completa para realizar su compra, lo cual incluye los precios oficiales.

Mapa oficial de BTS en México: Así será el escenario 360 del Estadio GNP

El mapa oficial confirma que el Estadio GNP Seguros tendrá el mismo escenario circular que en Corea del Sur y Japón.

Ticketmaster explicó previamente, a través de su cuenta oficial de Instagram, que el diseño del tour “contará con un diseño de escenario circular de 360 grados” y que esta disposición “sitúa al público en el centro de la experiencia”.

La boletera también aclaró que todo el recinto contará con asiento designado, lo que significa que no habrá zonas generales de pie. La distribución permite que los asistentes tengan vista al escenario desde cualquier punto del estadio.

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

Escenario de BTS en Corea del Sur. (Foto: weverse.io)

Escenario de BTS en Japón . (Foto: weverse.io).

Profeco respalda a las ARMY ante Ticketmaster

El titular de Profeco, Iván Escalante, informó en la Mañanera del 19 de enero que la institución recibió más de 4 mil solicitudes relacionadas con la venta de boletos de BTS.

“Del jueves al domingo más de 4 mil solicitudes para revisar que se anuncien los precios a tiempo, se publiquen los mapas de asientos, condiciones de cargo, precios de entrada y qué incluyen los paquetes especiales”, explicó el procurador.

Como resultado, Profeco se puso en contacto con Ticketmaster para exigir que la información se transparente antes del proceso de compra.

¿Cuánto cuesta ver a BTS en 2026?

Hasta ahora, Ticketmaster no ha publicado los precios oficiales para México. En respuesta a los fans, la empresa señaló en Instagram: “El rango de precios del tour se compartirá mientras estés en la fila, y también daremos actualizaciones sobre la disponibilidad de boletos”.

Esta decisión generó inconformidad entre el fandom, que etiquetó masivamente a Profeco en redes sociales para exigir transparencia.

Aunque México aún no tiene precios confirmados, en otros países ya se publicaron rangos oficiales para ver a BTS en 2026.

Corea del Sur (Goyang)

Sound Check: 264,000 wones (aprox. 3,189 MXN)

General R: 220,000 wones (aprox. 2,658 MXN)

General S: 198,000 wones (aprox. 2,392 MXN)

Japón (Tokyo Dome)

VIP: 45,000 yenes (aprox. 5,042 MXN)

SS: 35,000 yenes (aprox. 3,921 MXN)

S: 25,000 yenes (aprox. 2,801 MXN)

Por la información de los conciertos en Japón y Corea, podríamos esperar que el paquete VIP en México incluya acceso a la prueba de sonido.

De acuerdo con información extraoficial, difundida por el influencer especializado en conciertos Ángel Rey, México tendría el Soundcheck VIP Package, el cual incluye:

Un boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón V.I.P.

Entrada anticipada al recinto

Oportunidad de comprar mercancía oficial antes del show

Registro designado y personal V.I.P. en el evento

Preventa y venta general de BTS en México: fechas confirmadas

Los boletos de BTS se pueden comprar en Ticketmaster en las siguientes fechas:

Preventa Weverse: Jueves 22 de enero de 2026, 9:00 AM

Venta general: Sábado 24 de enero de 2026, 9:00 AM

Esta vez no hay preventas bancarias, ni Beyond, Prestige, Priority o Banamex, por lo que las únicas etapas son la preventa con Membresía ARMY y la venta general.

BTS regresa a los escenarios tras la pausa por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Foto: AP / Chris Pizzello)

Requisitos para la preventa Weverse de BTS en México

Para participar en la preventa, es obligatorio contar con la GLOBAL MEMBERSHIP de ARMY y haberse registrado en Weverse antes del domingo 18 de enero a las 5:00 pm.

La empresa detalló que:

El correo electrónico de Weverse debe coincidir con el de la cuenta de Ticketmaster

El número de membresía de 9 dígitos (comienza con BA) funcionará como código de acceso

funcionará como código de acceso El límite de compra es de 4 boletos

Ticketmaster precisó: “No se requiere código. Tu número de ARMY Membership (BA + nueve dígitos) es el acceso para desbloquear la compra”.

Fechas de los conciertos de BTS en México 2026

Los conciertos del BTS World Tour 2026 en México se realizarán en las siguientes fechas:

7 de mayo de 2026 – Estadio GNP Seguros, CDMX

– Estadio GNP Seguros, CDMX 9 de mayo de 2026 – Estadio GNP Seguros, CDMX

– Estadio GNP Seguros, CDMX 10 de mayo de 2026 – Estadio GNP Seguros, CDMX

Estas presentaciones forman parte de una gira mundial que contempla 79 conciertos en 34 ciudades, la más grande realizada por un grupo de K-pop hasta ahora. El tour inicia el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y llegará a México un mes después.

La gira mundial de BTS llega tras una pausa por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El tour acompañará el lanzamiento del álbum Arirang, programado para el 20 de marzo de 2026.

BigHit Music explicó que el título hace referencia a una canción tradicional coreana: “Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, señaló la agencia en un comunicado.