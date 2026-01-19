Sheinbaum aclara que avión militar de EU en Toluca no tenía tropas: ‘Permiso para aterrizaje se dio desde octubre’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 19 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que se pronuncie sobre la declaración de estado de sitio en Guatemala.

Sheinbaum explica por qué un avión militar de EU aterrizó en el aeropuerto de Toluca

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó las razones por las que un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de Toluca.

“No venían tropas de Estados Unidos, no tenía que haberse consultado y fue una autorización que se dio desde octubre porque fue solo un asunto de capacitación”, detalló la mandataria.

Profeco respaldará al ARMY de BTS: Exigirá que Ticketmaster transparente información de preventa

Profeco se prepara para los conciertos de BTS en México y, para ello, respaldará al ARMY.

SAT remarca que no te deben exigir la constancia de situación fiscal para una factura

El titular del SAT enfatizó en que no es necesario exigir o condicionar la constancia de situación fiscal para emitir una factura.

En cambio, los únicos datos que son requisito para emitir una factura son los siguientes:

RFC

Nombre.

Código Postal

Domicilio.

Martínez Dagnino agregó que se reforzará la información para evitar que se condicione la emisión de facturas.

Además, añadió que el objetivo es agilizar los trámites y en los próximos meses se darán a conocer cuáles son los gastos deducibles para la declaración anual.

¿Cuánto recaudó el Gobierno en impuestos en 2025?

Antonio Martínez Danigno, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en 2025 se recaudaron 5, 045, 795 millones de pesos, lo que representa un aumento de 487 mil 446 millones de pesos, es decir, 4.8 por ciento más que en 2024.

De esta forma, la presidenta Sheinbaum también aclaró que no hubo ningún aumento en los impuestos.

¿Cuáles son los 6 supermercados que venden el paquete de 18 huevos en menos de 55 pesos?

Profeco hizo una revisión sobre el paquete de 18 huevos que se vende en distintos supermercados y encontró que hay al menos 6 tiendas donde se ofrece en menos de 55 pesos.

El precio promedio nacional es de 55.32 pesos y en estos supermercados está más barato el paquete:

SuperISSSTE 55.06 pesos.

Ley 53.96 pesos.

La Comer: 53.17 pesos.

Soriana: 53.06 pesos.

Chedraui: 50.77 pesos.

S-Mart: 50.74 pesos.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi en el periodo de noviembre-diciembre, el precio del huevo tuvo una disminución de 4.1 por ciento.

Precio de la gasolina: ¿Qué estaciones venden el litro de Magna en 23 pesos?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio de la gasolina Magna se mantiene en 23.58 pesos. En estas estaciones se vende el combustible más barato: