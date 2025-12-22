Precio de la gasolina sube en 2026: A partir del 1 de enero incrementará el IEPS, ¿cuánto pagarás?

A partir del 1 de enero de 2026, cargar gasolina será más caro para los conductores en México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a las gasolinas y al diésel se actualizarán, como sucede cada año.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley del IEPS establece que estas cuotas se ajustan anualmente con base en la inflación y entran en vigor el primer día de cada año.

Para 2026, Hacienda subió el IEPS por la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de noviembre de 2025, que fue de 142.645 puntos.

Con este ajuste, las nuevas cuotas del IEPS a los combustibles automotrices que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026 son las siguientes:

Gasolina menor a 91 octanos (Magna): 6.7001 pesos por litro

6.7001 pesos por litro Gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium): 5.6579 pesos por litro

5.6579 pesos por litro Diésel: 7.3634 pesos por litro

Este incremento impactará directamente en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, por lo que se suma a la llamada “cuesta de enero” para automovilistas y transportistas.

¿Qué productos subirán de precio en 2026 por el aumento al IEPS?

Los cambios fiscales en México ya comienzan y traerán un mayor pago de impuestos, lo que impactará directamente en el gasto diario de los consumidores.

La aprobación de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) provocará incrementos en el precio de diversos productos de uso cotidiano a partir de 2026.

Entre los artículos que se verán afectados se encuentran refrescos, cigarros, videojuegos, sueros orales y servicios de apuestas digitales. A continuación, te explicamos cómo quedarán los ajustes:

Refrescos: El impuesto a las bebidas azucaradas aumentará de 1.6451 pesos por litro en 2025 a 3.0818 pesos por litro en 2026, lo que representa un alza cercana al 90%. Este ajuste podría elevar el precio de un refresco de dos litros hasta alrededor de 42 pesos.

Cigarros: El IEPS aplicado al tabaco pasará del 160 al 200%. Con este incremento, marcas comerciales como Marlboro podrían superar los 100 pesos por cajetilla en el corto plazo.

Videojuegos: Los videojuegos que contengan violencia estarán sujetos a un impuesto especial del 8% sobre su precio final. Por ejemplo, un título como Call of Duty, que actualmente cuesta alrededor de mil 700 pesos, podría subir hasta los mil 836 pesos.

Sueros orales: Los sueros que no cumplan con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tendrán un impuesto de 3.08 pesos por litro.

Casas de apuestas digitales:Las plataformas de juegos y sorteos en línea enfrentarán un aumento en la tasa impositiva, que pasará del 30 al 50%, lo que impactará directamente en las ganancias netas de los apostadores.

Estos ajustes fiscales buscan incrementar la recaudación, pero también representarán un reto para la economía de millones de mexicanos a partir de 2026.