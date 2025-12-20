Se pasaron de rosca: Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras por litros incompletos

La Profeco aseguró que continuará monitoreando el mercado y exhibiendo a las gasolineras que incurran en abusos. (Foto: ASEA)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) endureció este sábado su ofensiva contra las prácticas irregulares en la venta de combustibles al presentar 43 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra gasolineras que no despachaban litros completos.

Las acciones se desprenden de un Operativo Extraordinario de Verificación realizado en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en el que se inspeccionaron 230 estaciones de servicio en todo el país.

De acuerdo con la autoridad, las irregularidades detectadas ameritaron sanciones administrativas, inmovilización de instrumentos de medición y denuncias ante instancias penales.

El operativo se enmarca en la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los consumidores y evitar abusos en la comercialización del combustible.

La Profeco aseveró que la venta de combustible incompleto no sólo es una falta administrativa, sino que puede constituir un delito que amerita consecuencias legales.

Ante esto, la dependencia advirtió que mantendrá una vigilancia permanente sobre el sector gasolinero, incluso después de concluido el operativo extraordinario.

¿Por qué se presentaron las denuncias contra las gasolineras?

Las 43 denuncias ante la FGR se originaron tras detectar que algunas estaciones de servicio no despachaban litros completos de gasolina, una práctica que, según la Profeco, representa un daño directo a la economía de los consumidores y podría configurar un delito federal.

Durante las visitas extraordinarias, el personal de verificación de la Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición que no cumplían con la normatividad vigente, mientras que la ASEA ordenó la clausura temporal total de 161 estaciones de servicio por diversos incumplimientos en materia ambiental.

Estas medidas, señaló la autoridad, buscan frenar prácticas sistemáticas que afectan la confianza del consumidor.

El procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, explicó que, aunque el operativo extraordinario concluyó el pasado 16 de diciembre, los operativos ordinarios continuarán a través de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza. En caso de detectarse nuevas irregularidades, se procederá nuevamente con sanciones administrativas o denuncias penales.

Además, la Profeco reiteró el llamado a las personas consumidoras para que denuncien cualquier anomalía detectada al cargar combustible, como parte de un esquema de vigilancia compartida entre autoridades y ciudadanía.

¿En dónde están las gasolineras denunciadas?

La Profeco no precisó el lugar exacto de las gasolineras denuncias; sin embargo, informó que las 230 estaciones verificadas se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional y que las irregularidades se detectaron en distintas regiones del país, como parte de un despliegue coordinado de alcance federal.

En paralelo, la autoridad destacó que la Estrategia Nacional de Estabilización del Precio de la Gasolina ha tenido resultados en el comportamiento del precio del combustible regular.

De acuerdo con datos presentados por el procurador, el precio promedio del litro ha registrado disminuciones de hasta 4 por ciento desde febrero, cuando el Gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron que el precio no superara los 24 pesos por litro.

La Profeco aseguró que continuará monitoreando el mercado y exhibiendo a las gasolineras que incurran en abusos, al tiempo que invitó a los consumidores a consultar el mapa virtual de estaciones con precios justos para tomar decisiones informadas al momento de cargar combustible.