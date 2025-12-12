Hacienda ‘congela’ estímulos fiscales a gasolinas: ¿Cómo quedan la Magna, Premium y diésel?

Así quedan los estímulos fiscales a las gasolinas en la segunda semana de diciembre.

Ni porque es 12 de diciembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene sin estímulos fiscales a la gasolina durante este fin de semana y a pocos días de que acabe el año.

La información se dio a conocer a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes.

Aquí te contamos cómo quedan los precios del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) tras la decisión de Hacienda sobre los estímulos fiscales a los combustibles:

¿Cómo quedan la gasolina Magna, Premium y diésel desde este 12 de diciembre?

La gasolina Magna se mantiene sin estímulos fiscales, desde la primera semana de abril, cuando el apoyo fue de 3.59 por ciento.

Desde entonces, no se le da ninguna ayuda a dicho combustible, por lo que el precio del IEPS queda en 6.45 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, desde hace dos años que no se le otorgan estímulos fiscales, por lo que la última ocasión en la que recibió el apoyo fue en octubre de 2023.

Por esa razón, el monto del IEPS continúa en 5.45 pesos para este fin de semana, según la decisión de Hacienda.

Con respecto al diésel, el combustible también se mantiene sin apoyo luego de no recibir estímulos fiscales desde mediados de marzo.

Ante dicha situación, el monto del pago del IEPS se queda en 7.09 pesos, según el anuncio del DOF.

¿Qué sabemos sobre los precios de la gasolina Magna?

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para mantener fijo el precio de la gasolina Magna con el fin de evitar ‘gasolinazos’ y con ello no afectar el precio del combustible.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó el lunes pasado durante la conferencia ‘mañanera’ que el precio promedio de la Magna se mantiene en 23.19 pesos.

El precio promedio fijo había quedado en 24 pesos, pero el acuerdo es que no sobrepase ese límite, por lo que poco a poco empresarios y gasolineras lo han ido ajustando.

Como parte del compromiso firmado por la presidenta Sheinbaum, las gasolineras se comprometían a mantener el combustible a precios bajos, mientras que Hacienda otorgaría estímulos fiscales.

Sin embargo, esto no ha ocurrido desde hace varios meses en los que los combustibles no reciben apoyo de Hacienda.

Como parte del argumento, es que al mantenerse bajos y fijos los precios de la Magna, no es necesario aplicar dichos estímulos fiscales.