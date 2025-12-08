Sheinbaum aclara que ‘no avanzó mucho’ en negociaciones comerciales con Trump en Sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que hable sobre su primera reunión con su homólogo, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum cuenta cómo fue su primera reunión con Trump en el Sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum contó cómo fue su primera reunión con Donald Trump el viernes en el sorteo del Mundial 2026 y reconoció que “no se avanzó mucho” en temas comerciales.

Sin embargo, dijo que se acordó con Estados Unidos y Canadá, seguir trabajando juntos y mantener avances en dichos temas.

“Lo que se vio fue una buena relación entre los tres países, no avanzamos mucho en la reunión privada, pero quedamos de seguir trabajando”, agregó la mandataria.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, se trató de un encuentro más relacionado con temas deportivos por el Mundial, pero se mantiene la buena coordinación entre los tres países liderados por ella, Trump y Mark Carney.

Vida Saludable de la SEP: ¿Cómo descargar la hoja de resultados de análisis médico?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que es posible descargar la hoja de resultados tras la evaluación de Vida Saludable que se realizó en las escuelas.

Dichos resultados detallan si los niños y niñas tienen algún padecimiento como obesidad o algún otro factor de riesgo, además de si necesitan lentes, tienen caries o se detectó una posible enfermedad.

Para descargar la hoja, es necesario ingresar a la página resultados.vidasaludable.sep.gob.mx. También llega por correo electrónico o mensaje de texto.

La hoja de resultados del programa Vive Saludable se imprime para llevarlo a alguna clínica de salud o del IMSS Bienestar y que así el niño reciba la atención médica según sus necesidades.

Precios de la canasta básica: Este es el supermercado de Edomex donde se vende más barata

Profeco también recordó que el precio promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y hay un supermercado del Estado de México donde se vende más barata.

Se trata de Chedraui Atizapán donde los productos de la canasta básica se ofrecen en 802.70 pesos.

Estos son otros supermercados con precios bajos de la canasta básica:

Bodega Aurrera Emilio Carranza , en Saltillo, Coahuila, ofrece la canasta básica en 766.20 pesos.

, en Saltillo, Coahuila, ofrece la canasta básica en 766.20 pesos. Walmart Unidad Plaza de Toros, en Querétaro, vende la canasta básica en 787.70 pesos.

Chedraui San Luis Potosí , ofrece la canasta básica en 782.20 pesos.

, ofrece la canasta básica en 782.20 pesos. Sumesa Arboledas, en Atizapán de aragoza, vende la canasta básica en 854.40 pesos.

La Comer Estadio, en Querétaro, ofrece la canasta básica en 880.50 pesos.

Precios de la gasolina Magna: ¿En qué gasolineras se vende más barata?

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que el precio promedio de la gasolina Magna se mantiene en 23.19 pesos y estas son las estaciones donde se vende más barata:

Pemex carretera Tampico-Mante kilómetro 13, en Altamira, Tamaulipas, vende la gasolina en 23.19 pesos.

kilómetro 13, en Altamira, Tamaulipas, vende la gasolina en 23.19 pesos. Gasolinera Servifácil en Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez 496, en Centro, Tabasco, ofrece la gasolina en 23.48 pesos.

Pemex calle 20 , entre 25 y calle 27, en Hecelchakán, Campeche, ofrece la gasolina Magna en 23.49 pesos.

, entre 25 y calle 27, en Hecelchakán, Campeche, ofrece la gasolina Magna en 23.49 pesos. Akron Tech, en avenida Federalismo norte 3906, en Zapopan, Jalisco, vende la gasolina Magna en 23.50 pesos.

Pemex Boulevard Everardo Márquez km 3.47, en Pachuca de Soto, Hidalgo, ofrece la gasolina en 23.55 pesos.

¿Habrá ‘mañanera’ el 12 de diciembre? Esto adelantó Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum adelantó que se revisará la posibilidad de que se cancele la conferencia ‘mañanera’ del próximo viernes 12 de diciembre.

En esa fecha se festeja a la Virgen de Guadalupe, por lo que en algunos lugares se considera como día inhábil.

Sheinbaum preguntó a los reporteros qué hicieron en esa fecha el año pasado y respondieron que no hubo conferencia, a lo que ella dijo:

“Ah bueno, entonces igual. Lo haremos tradición”, agregó la mandataria entre risas.