Primer viaje de Sheinbaum a EU: Los detalles del encuentro con Trump previo a Sorteo del Mundial 2026

México, EU y Canadá son los anfitriones del Mundial 2026. Nuestro país recibirá 13 de los 104 partidos del torneo.

Claudia Sheinbaum viajará al Sorteo del Mundial 2026 y tendrá una “pequeña reunión” con el presidente Donald Trump, confirmó en su ‘mañanera’ de este jueves 4 de diciembre.

Este es el primer viaje que Sheinbaum hará a Estados Unidos como presidenta y representará el tan ‘ansiado’ primer cara a cara con Trump desde que ambos tomaron posesión.

Sheinbaum no estará sola pues Clara Brugada, jefa de Gobierno, confirmó que también viajará al Sorteo del Mundial 2026 de la FIFA. “Vamos a ir los gobernadores de las 16 ciudades donde se hará el torneo (...) Nos vamos hoy y regresamos mañana”, apuntó.

¿Qué sabemos del primer encuentro cara a cara entre Sheinbaum y Trump?

La presidenta de México señaló que viajará a Washington este mismo jueves 4 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esto debido a que tiene que regresar a la Ciudad de México para la celebración por los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación a la Presidencia.

“El evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del Mundial”, detalló.

Como país anfitrión, México ya tiene asignado ser cabeza de serie del Grupo A y le corresponderá inaugurar el Mundial 2026 ante alguno de los siguientes equipos.

Noruega. Egipto. Argelia. Escocia. Paraguay. Túnez. Costa de Marfil. Uzbekistán. Qatar. Arabia Saudita. Sudáfrica.

Sheinbaum se reunirá con Trump y también con Mark Carney, primer ministro de Canadá al que ya vio en persona duranta la visita del funcionario a Palacio Nacional en septiembre.

El encuentro con ambos mandatarios ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial 2026, que se hará en el Kennedy Center de Washington, aclaró la mandataria.

Sheinbaum remarcó que la principal ‘preocupación’ de su “pequeña reunión” con Trump será el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Él también dice a veces, por eso no hay que tomar todo (en serio), porque dijo ‘termina el tratado’, pero en realidad no termina el tratado, hay una revisión, pero no es cierto que termine, pero en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que pueda haber otro tratado. México tiene de los mejores acuerdos comerciales”, puntualizó.

Tras sus encuentros con Trump y Carney y el Sorteo del Mundial 2026, Sheinbaum se reunirá con paisanos que viven en Estados Unidos.