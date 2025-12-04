Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de diciembre: Síguela aquí en vivo

¿Está conforme con la decisión del Senado? Sería uno de los tantos cuestionamientos que la presidenta Claudia Sheinbaum podría responder en la mañanera de este jueves 4 de diciembre, luego que Ernestina Godoy fuera designada nueva fiscal general de la República.

En caso de confirmarse, la nueva fiscal participaría el próximo martes 9 de diciembre en el informe del Gabinete de Seguridad que se dará en la mañanera y como parte de los avances del Plan Michoacán.

A la par, la mandataria podría referirse al avance de la reforma a la Ley de Aguas en un contexto de manifestaciones por agricultores a nivel nacional, que amenazan con un plantón en el Zócalo el 6 de diciembre.

Vacaciones en el Tren Maya: Estos son los paquetes para Navidad y Año Nuevo

El general Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, presentó una serie de paquetes para turistas durante Navidad y Año Nuevo. Los paquetes rondan los 17 mil pesos por persona e incluyen viajes en el Tren Maya, transporte terrestre, hospedaje, vuelo redondo que sale del AIFA y acceso a diferentes actividades.

Los paquetes están ofertados en diferentes fechas. Se realizarán desde la primera quincena de diciembre hasta finales de enero. Depende del paquete turístico y del destino, las fechas pueden cambiar.

Además, en diciembre iniciarán las operaciones del tren de larga distancia, que incluirá clase turista, primera clase, vagón de cocina, área de comedor y camarotes. El precio irá desde los 22 mil pesos en el paquete básico y 28 mil en el paquete turístico.

¿Qué sucedió en ‘la mañanera’ Claudia Sheinbaum el 3 de diciembre?

Durante la mañanera del 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el incremento al salario mínimo para la Zona General y Libre de la Frontera.

En el primer caso, el aumento será del 13 por ciento, esto se traduce a un salario de 315 pesos diarios o 9 mil 582 pesos al mes. Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento fue del cinco por ciento (440.87 pesos diarios o 13 mil 409.80 pesos mensuales).

A la par, la mandataria confirmó su viaje a Washington para participar en el sorteo de la FIFA para el mundial 2026. Evento en el que coincidirá con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump y Mark Carney.