Senado aprueba en ‘fast track’ terna de candidatas para la FGR: Sigue la sesión EN VIVO

El Senado votó como urgente la resolución para discutir quién será la nueva titular de la FGR.

El Senado votó en favor para considerar como urgente la elección de una nueva titular para la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero y ante la nueva terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que incluye a tres candidatas, entre ellas la actual encargada Ernestina Godoy.

Mientras se llevaba a cabo la discusión, las tres candidatas de la terna de Sheinbaum llegaron al recinto.

La terna de Sheinbaum enviada al Senado incluye a:

Ernestina Godoy

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán.

Las candidatas tendrán que responder a los cuestionamientos de los y las senadoras en la sesión de este miércoles. En la parte final, para elegir a la nueva fiscala de la República, se requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.

La nueva titular de la FGR estaría en dicho cargo hasta diciembre de 2034. Alejandro Gertz dejó su puesto dos años antes de concluir su periodo.

¿Cómo va la discusión sobre la terna para la FGR?

Hacia las 12:40 horas, inició en el Senado una ronda de preguntas de las y los legisladores a las tres candidatas para la FGR, Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges.

Durante la ronda de preguntas, las y los legisladores de partidos de oposición como Movimiento Ciudadano (MC) han señalado que se trata de un “proceso simulado” y han dirigido sus preguntas a Ernestina Godoy, actual encargada de la Fiscalía.

Ernestina Godoy hace cambios en la FGR como encargada

Tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía, Ernestina Godoy fue nombrada como encargada de despacho mientras se lleva a cabo la discusión y elección del nuevo titular de la dependencia.

En estos días, Ernestina Godoy, quien antes fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha hecho movimientos en la FGR.

Godoy nombró esta semana a César Oliveros Aparicio como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Y Héctor Elizalde Mora asumió la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal.

¿Cómo es el proceso de selección de la titular de la FGR?

El Senado llamó a comparecer este miércoles a las tres candidatas para la FGR, de la terna enviada por Sheinbaum, para que los legisladores entrevisten, evalúen y tomen una decisión sobre el “mejor perfil” para la Fiscalía.

Se espera que haya tres rondas de preguntas, una por cada Grupo Parlamentario, con la intervención de dos minutos por legislador, de acuerdo con lo explicado por Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Tras las preguntas de las y los senadores, las aspirantes tendrán hasta 20 minutos para responder los cuestionamientos y exponer cuál será su plan de trabajo al frente de la FGR.

Luego de las respuestas de las candidatas, los legisladores darán un posicionamiento y, por último, habrá una ronda de votación para elegir a la fiscala que suceda a Alejandro Gertz Manero, quien dejó su cargo y aceptó una embajada.