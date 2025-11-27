Adiós, Gertz Manero: Primer fiscal se retira dos años antes del fin de su periodo en la FGR

Alejandro Gertz Manero anunció su retiro como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre.

Alejandro Gertz Manero informó que se retirará de la Fiscalía General de la República (FGR) este jueves 27 de noviembre, luego de más de siete años en el cargo.

Desde el miércoles 26 de noviembre se adelantó que Gertz Manero saldría de la FGR, esto debido a documentos del Senado de la República relacionados con un citatorio a los legisladores a las 10:00 horas del jueves.

Esta tarde, la Cámara Alta recibió la carta de Gertz Manero en la que anuncia que se retirará de su carga como fiscal, dos años antes de que termine su gestión, ya que fue electo para mantenerse en el cargo hasta 2028.

En el escrito asegura que fue invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum a ser embajador de un ‘país amigo’.

“Dicha propuesta me permitirá la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”, indicó en su carta.

Ante esto, pidió al pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de su nombramiento como embajador.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Nacido el 31 de octubre de 1939, Alejandro Gertz Manero fue, hasta este jueves 27 de noviembre, el titular de la Fiscalía General de la República.

Fue designado como el primer fiscal de la República el 18 de enero de 2019, semanas después del inicio del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la transición de las procuradurías a las fiscalías.

Estudió en la Escuela Libre de Derecho, y tras terminar su licenciatura como abogado, estudió un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otro por la Universidad de las Américas y uno más por la University of Mount Union en Ohio, Estados Unidos.

Durante su trayectoria profesional ha sido Secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), agente del Ministerio Público Federal, así como auxiliar del procurador General de la República.

Además de su carrera como catedrático, la trayectoria de Gertz Manero está enfocada principalmente en materia de Seguridad, y algunos de los cargos que ha tenido en instancias federales y de la Ciudad de México son:

Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación.

del Patrimonio Cultural de la Nación. Fundador y primer director General del Instituto Técnico de la PGR.

del Instituto Técnico de la PGR. Oficial Mayor en la PGR.

en la PGR. Primer coordinador nacional de la Campaña contra el Narcotráfico .

. Procurador Federal de la Defensa del Trabajo.

de la Defensa del Trabajo. Presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

del Distrito Federal. Secretario de Seguridad Pública Federal en el Gobierno de Vicente Fox, del 2000 al 2004.

en el Gobierno de Vicente Fox, del 2000 al 2004. Comisionado General de la Policía Federal Preventiva.

de la Policía Federal Preventiva. Vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.

Rector de la Universidad de las Américas.

Presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Diputado Federal en la LXI Legislatura por el extinto partido Convergencia.

Alejandro Gertz Manero fue el primer fiscal en el país. (Cuartoscuro)

¿Cuáles fueron las polémicas de Alejandro Gertz Manero en la FGR?

A lo largo de su trayectoria en la FGR, Alejandro Gertz Manero estuvo rodeado de distintas polémicas, desde su salud hasta sus ausencias que duraban meses, así como denuncias por abuso de poder.

En 2022, Ana Paula Castillo Cuevas, sobrina de Gertz Manero, acusó al fiscal de abuso sexual, por lo que pidió a la Cámara de Diputados un juicio político en su contra, mismo que no se hizo.

La polémica familiar de Gertz Manero es de años atrás, y tiene que ver con la muerte de su hermano, Federico, quien en 2015 falleció por una congestión viseral generalizada.

El fiscal acusó que la pareja de su hermano, Laura Moran, y una de sus hijas, Alejandra Cuevas, presuntamente fueron responsables de su fallecimiento, por lo que Manero promovió una serie de amparos con tal de impedir la libertad de Alejandra Cuevas, al menos hasta marzo de 2022, cuando la mujer salió libre.

Otra polémica está relacionada con sus propiedades, ya que en 2022 también se reveló que Manero tenía cuatro viviendas en España, tres de ellas en Ibiza y una más en Madrid, y aunque declaró que todo estaba en su declaración de impuestos, el diario español El País reveló que el piso que obtuvo en Madrid lo compró por un 36 por ciento menos del valor de mercado.

Este año admitió que no estaba informado sobre el campo de adiestramiento en Teuchitlán, donde fueron encontrados restos humanos y ropa de personas desaparecidas.

Finalmente, una de sus principales polémicas fue la de su salud, ya que en el sexenio de López Obrador hubo rumores falsos sobre su muerte, e incluso el exmandatario aseguró que Alejandro Gertz Manero “estaba haciendo su trabajo“.

Desde 2023 se especuló con la salud de Alejandro Gertz Manero. (Cuartoscuro)

Esto sabemos del estado de salud de Alejandro Gertz Manero

Aunque en un inicio se desconocían las causas de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, uno de los temas que estuvo a discusión fue el de su estado de salud, ya que desde el sexenio pasado fue motivo de polémica.

En junio pasado se reportó una supuesta hospitalización de Alejandro Gertz Manero, a lo que Rosa Icela Rodríguez aseguró que era falsa y que estaba “en perfecto estado”.

Sin embargo, los rumores de su mal estado de salud vienen desde finales de 2022, cuando supuestamente Gertz Manero estaba hospitalizado en Baltimore, Estados Unidos, algo que negó López Obrador.

Además, el mandatario admitió que Gertz Manero estaba en su casa trabajando, pero descartó que tuviera cáncer tras someterse a una cirugía. El fiscal reapareció en febrero de 2023.