Israel Vallarta responde a Gertz Manero tras amenazarlo con impugnar su libertad: ‘Siempre fui inocente’

Israel Vallarta aseguró que no es un delincuente, luego de que el fiscal Gertz Manero amenazó con apelar su libertad. (Foto: Cuartoscuro)

Israel Vallarta, quien permaneció casi 20 años en prisión sin sentencia, respondió a las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien advirtió que impugnará su libertad.

Ante esto, Vallarta defendió su inocencia frente a medios de comunicación: “Yo jamás he sido declarado culpable, en esta ni en ninguna otra causa penal” y aclaró que no existe actualmente ninguna investigación o proceso abierto en su contra:

“Tampoco tengo ninguna averiguación o causa penal que esté ahorita en suspenso”, destacó quien habría sido ligado con la banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’.

Sobre las acusaciones por secuestro que enfrentó, Israel Vallarta señaló que “muchas de ellas (víctimas) se prestaron a un montaje que no debió haber sido”.

En un mensaje directo, reiteró al fiscal Gertz Manero: “No soy un delincuente, jamás lo fui, siempre fui inocente y aquí estoy dando la cara”.

Alejandro Gertz Manero amenaza con apelar la libertad de Israel Vallarta

El fiscal Alejandro Gertz Manero expresó el pasado martes su intención de apelar la absolución de Israel Vallarta tras argumenatr que hay seis víctimas de secuestro que no deben quedar en estado de indefensión.

En su opinión, defender a las víctimas es una obligación moral, ética y jurídica. Por ello, Alejandro Gertz dejó claro que la FGR actuará en defensa de los derechos de estas personas y buscará que se les otorgue reparación del daño.

“Es una obligación moral, ética y jurídica y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño“, agregó durante la conferencia ‘mañanera’ del martes 12 de agosto.

Gertz agregó que el delito de secuestro es el segundo más grave después del homicidio y por eso es importante atender a las víctimas.

Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto a Florence Cassez, en un caso que se convirtió en un escándalo mediático. La detención fue transmitida en vivo por Televisa, pero más tarde se descubrió que había sido un montaje, lo que llevó a cuestionar la validez de las pruebas presentadas en su contra.

A pesar de esto, Vallarta pasó casi 20 años en prisión, enfrentando múltiples acusaciones de secuestro y delincuencia organizada. Fue el pasado 1 de agosto cuando abandonó el penal de El Altiplano.