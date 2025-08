‘Me preguntó mi signo’: Así se creó la banda ‘Los Zodiaco’ con la que relacionaron a Israel Vallarta

Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, fue absuelto y liberado el viernes 1 de agosto tras permanecer casi 20 años en prisión sin una sentencia.

Tras salir del penal del Altiplano, Estado de México, Vallarta, ahora de 55 años, dijo “estar en shock” tras haber sido notificado de que quedaría en libertad, y apuntó que se centrará en cuidar su salud y disfrutar a su familia.

¿Cómo se creó la banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’?

En entrevista para El Financiero TV, Israel Vallarta contó cómo es que se creó la supuesta banda de secuestradores de la cual era el líder, como lo señalaron los medios de comunicación hace casi 20 años.

Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos en 2005 en una finca cerca de la capital mexicana, acusados de liderar la banda de secuestradores de ‘Los Zodiaco’.

“Después de haber sido yo torturado todo el día jueves 8 de diciembre y el día posterior viernes, después del montaje que hacen, ya estando con el Ministerio Público, él al preguntar mis datos generales me comenta si yo tengo algún sobrenombre”, comienza a narrar.

“Yo le digo que ninguno, me pregunta cómo me dice mi familia de cariño, le digo: ‘No, no hay tal mote en mi persona’, se molesta, me da una bofetada”, continúa.

Vallarta contó que la persona que lo estaba torturando entonces le pregunta qué signo es.

“Me pregunta qué signo soy, digo que soy signo Cáncer, le pregunta a un policía que estaba junto a un agente de la AFI: ‘Qué signo es’, ‘yo soy Capricornio’, ‘tú qué eres’, ‘Piscis’, ‘yo soy eh Acuario’”, añadió.

“Los Zodiaco. Así es como nace, en ese momento se bautiza la banda de Los Zodiaco”, narró.

“En algún momento ellos aseguran que esta banda denominada Los Zodiaco tiene un récord de secuestros desde el 91 o 92, aproximadamente”, comentó.

Detalló que también solicito que se le remita tanto gobernación como la agencia de investigaciones todos los expedientes previos al 8 de diciembre sobre esta supuesta banda de secuestradores.

¿Quién creó la supuesta banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’?

Explicó que en el informe se asegura que fueron los medios de comunicación quienes le dieron el nombre a la supuesta banda de secuestradores y que no hay expedientes previos al día de su detención.

“Tengo un informe oficial por parte de la agencia de investigación criminal, donde ahora resulta que son los medios de comunicación los que bautizaron a los zodiacos y que no existe ningún antecedente anterior al 8 de diciembre de 2005”, concluyó.

Cabe recordar que las autoridades detuvieron por presunta tortura a acusados del caso a Luis Cárdenas Palomino, exalto mando vinculado a Genaro García Luna, exministro de Seguridad, actualmente preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El jueves por la noche, una juez del central Estado de México decretó una sentencia absolutoria a Vallarta, quien fue detenido en diciembre de 2005 acusado de formar parte de una banda de secuestradores, junto a su entonces novia, la francesa Florence Cassez.