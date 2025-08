¿Por qué Israel Vallarta no aceptó la amnistía que le ofreció AMLO?

Israel Vallarta habló sobre por qué no aceptó la amnistía cuando el Poder Ejecutivo se la ofreció. (Foto: EFE)

Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, fue absuelto y liberado este viernes 1 de agosto tras permanecer casi 20 años en prisión sin una sentencia y recordó que en 2019 el gobierno federal le había ofrecido una amnistía.

“Yo sí busco libertad, pero busco justicia y busco no nada más para mí, sino para todas aquellas que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales, algunos policías, personajes”, señaló a medios tras salir del penal del Altiplano, en el central Estado de México.

¿AMLO ofreció la amnistía a Israel Vallarta?

En abril de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador detalló en su conferencia matutina que la Ley de Amnistía alcanzaría a todas las personas que llevan más de 18 años en la cárcel sin ninguna sentencia.

“¿De tener la posibilidad aplicaría esta ley para Mario Aburto en el caso Colosio o a Israel Vallarta?”, preguntó un reportero, a lo que el expresidente López Obrador respondió: “Más lo de Vallarta, porque es nada más para tener una idea de cómo actúan los jueces y el Poder Judicial”.

La Ley de Amnistía fue aprobada el 24 de abril del año pasado por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados PT y PVEM.

El dictamen plantea que el presidente podrá liberar de la cárcel a personas procesadas, sentenciadas o quienes hayan enfrentado acción penal que pudieran presentar elementos para conocer la verdad en casos relevantes.

¿Qué dijo Israel Vallarta sobre la amnistía que se le ofreció?

Aunque hay reportes de que el expresidente López Obrador abordó darle amnistía a Israel Vallarta en 2024, este último dijo que fue en 2019 cuando se le ofreció dicho beneficio; sin embargo, lo rechazó.

Este viernes, luego de que se le otorgara su libertad y salir de la prisión del Altiplano, Israel Vallarta habló sobre por qué no aceptó la amnistía cuando el Poder Ejecutivo se la ofreció:

“Todo lleva un proceso efectivamente, es como cuando se me ofreció en su momento en el 2019 una amnistía, un perdón. Obviamente, yo no es que lo haya rechazado como tal, solamente aclaré que no era el momento correcto”, aseguró.

Explicó que pudo haber recibido “ese favor de parte del Ejecutivo, en este caso del presidente, tenía que haber agotado todos los recursos”.

“Estaba en proceso”, dijo ante medios de comunicación y agregó que esta sentencia absolutoria fue la primera y que se trató de la primera dictada.

“No hay nada, no sustentaban”, agregó.

En septiembre del 2024, antes de dejar el cargo como presidente, López Obrador volvió a abordar el posible indulto a Israel Vallarta en su conferencia de prensa.

“Lo que queremos es que lo sentencien para que, de acuerdo a mis facultades, podamos indultarlo, lo puedo hacer, siempre y cuando se tenga una sentencia”, señaló en ese momento y reiteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía dictar una sentencia.

Israel Vallarta fue señalado como el presunto líder de la banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’; fue detenido en 2005 y llevado al penal federal de El Altiplano, donde permaneció casi 20 años.