La historia de Israel Vallarta y Florence Cassez, la periodista detenida por secuestro: ‘Fue muy romántico’

El rumbo de la vida de Florence Cassez, la francesa que llegó a México con el objetivo de conseguir empleo, cambió por completo y sin que ella lo advirtiera el día que conoció a Israel Vallarta Cisneros.

No fue a causa del amor — aunque poco después ambos comenzaron una relación que duraría algunos meses —sino que a causa de este vínculo ella fue acusada del delito de secuestro en 2003, un caso que llevó por nombre Cassez-Vallarta.

El cual ha vuelto a la conversación, ya que Israel Vallarta fue puesto en libertad, luego de pasar 20 años en prisión, durante los cuales no se le dictó una sentencia tras haber sido señalado por presuntamente ser parte de una banda de secuestradores.

¿Quién es Florence Cassez y por qué vivía en México?

Florence Cassez nació el 7 de noviembre de 1974 en un pequeño pueblo en Francia: “Teníamos una casa grande con jardín, éramos felices en el campo, una familia normal”, dijo sobre su infancia en una entrevista para el documental de Netflix El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal.

La escritora compartió que no eran ricos, sin embargo, vivían tranquilamente, lo que le permitió llevar una infancia feliz junto a sus hermanos, incluso Charlotte Cassez, su madre, recuerda que Florence era muy alegre.

Florence Cassez fue escoltada por su padre y elementos del Instituto Nacional de Migración momentos antes de su liberación. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Años más tarde, “Sebastien (el hermano de Florence) estaba trabajando y conoció a una mujer que se convertiría en su esposa. Era mexicana y quería volver a su tierra natal. Él se enamoró de ella y quiso mudarse a México”, recordó Charlotte.

Sebastien y Cassez eran muy unidos, por lo que tiempo después invitó a su hermana a vivir con él en México: “le dije que sí. Me iría durante dos años. No tenía hijos, estaba soltera, era el momento ideal”, comentó para el documental de Netflix.

¿Cómo se conocieron Florence Cassez e Israel Vallarta?

El amor de Florence Cassez e Israel Vallarta comenzó gracias a Sebastien, debido a que fue él quien los presentó, luego de que ambos coincidieron en el elevador del edificio donde trabajaba el hermano de la francesa.

“Israel vino a ver a Sebastián. Su oficina estaba en el quinto y octavo piso de un edificio. Para fumar, tenía que tomar el ascensor hasta la acera y subí al mismo tiempo que un joven”, recordó Florence.

Ese día fue el primer encuentro: “No diría que era encantador, pero era mexicano con los ojos verdes. Nos sonreímos mutuamente, fuimos a la oficina de mi hermano y Sebastien nos presentó. Él me miraba fijamente, me hizo sonreír, me reí y luego se fue”.

Momento de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Tiempo después el hermano de Florence Cassez tuvo que salir de viaje y dado que ella tenía que hacer una visita al médico, Sebastien le pidió a Israel Vallarta que la llevara. Ahí fue cuando comenzó su romance.

“Al día siguiente volvió con flores”, recordó, “nuestro primer beso fue en el bar con mariachis y todo eso (...) luego empezamos a salir, fue muy romántico”. No obstante, fue una relación que no prosperó.

Un artículo del The New York Times afirma que la relación fue complicada, en gran parte debido a que Vallarta era un problema para la francesa, quien ha admitido que él era celoso, por lo cual, en el verano de 2005 terminaron y ella se fue a Francia.

“La relación terminó tranquilamente, sin ofensas. Israel entendió que no me podía retener, que yo no daría marcha atrás. Es cierto que es macho, que a veces se comportó un poco celoso, pero es lindo, y también inteligente”, indica Florence en su libro A L’Ombre de Ma Vie: Prisonniere de L’Etat Mexicain.

¿Cómo fue la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta? Así lo vivió la francesa

En su libro biográfico A L’Ombre de Ma Vie: Prisonniere de L’Etat Mexicain, Florence recuerda que volvió a México en 2005 e Israel Vallarta le dio la oportunidad de que se quedara en el rancho Las Chinitas, en donde él vivía.

“Los tres meses que acabamos de pasar en su rancho de Topilejo no han sido fáciles para él, pero ha sido amable. Aceptó que me quedara después de nuestra ruptura, como amigos, cada uno por su lado”, comentó sobre este periodo.

Su estancia en la casa de Israel Vallarta llegó a su fin el 8 de diciembre del 2005, debido a que ella había conseguido empleo en el hotel Fiesta Americana como hostess, por lo cual ese día se estaba mudando a un nuevo apartamento cerca de su trabajo.

Vallarta fue quien le ayudó con la mudanza y aunque ella estaba muy emocionada por su ‘nueva vida’, nunca llegó a cumplir este sueño, ya que mientras estaban en trayecto Israel tuvo que detenerse: “había un camión de gas parado en la carretera. Primero pensé en una descompostura”, indica.

Bernard Cassez, padre de la francesa Florence Cassez. (FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM) (Luis Carbayo)

Poco después se les acercaron hombres, a quienes Israel les mostró su documentación: “sujetos que no vi llegar abrieron las portezuelas y se llevaron a Israel sin miramientos, con una chamarra cubriendo su cabeza, mientras que otros tres o cuatro subieron a la camioneta de mi lado”, comparte en el libro.

Ellos arrancaron el auto y se llevaron a Florence Cassez, con quien horas más tarde se presentó una agente de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual se encargó de interrogar a la francesa y hacerle saber que estaban investigando a su expareja por secuestro.

Tras horas en la camioneta, en donde los agentes no dejaron de custodiarla, Florence fue trasladada a otro punto. Al bajar recuerda que vio camionetas de la AFI así como a Israel Vallarta.

“Apenas puede mantenerse en pie, creo que vomita, lo han golpeado mucho y siguen haciéndolo; sujetos con uniforme lo golpean en el estómago”, recuerda, tras ello, la metieron a una camioneta diferente y se llevaron hacia el rancho.

“Me empujan hacia la pequeña cabaña en la entrada del rancho (...) han colocado un muro falso de madera con cinta canela y clavos, algunos muebles están en desorden y es ahí donde me llevan, seguida por Israel”, recuerda.

Así es como comenzó el montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, en el que participó el periodista Carlos Loret de Mola, ya que todo el falso operativo fue transmitido en televisión, e incluso se llegó a asegurar que fue en ese momento que se les aprehendió.

Tras la liberación de Vallarta, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que fue Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien ordenó el montaje.

¿Por qué dejaron en libertad a Florence Cassez?

En 2008, a tres años de su detención, Florence Cassez fue condenada a 96 años de prisión luego de haber sido acusada de secuestro y de pertenecer a la banda delictiva de Los Zodiaco.

Posteriormente, la pena le fue reducida a 60 años, tras ser encontrada culpable de los delitos de secuestro, así como portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo con un archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, en 2013, cinco ministros de la primera sala de esta institución votaron a favor de que se revocara la sentencia de 60 años de prisión, ya que se violó el debido proceso judicial y sus derechos humanos.

¿Qué ha sido de Florence Cassez tras recobrar su libertad?

Luego de ser puesta en libertad, Florence Cassez se fue a Francia, en donde se casó con Fausto, un joven franco-mexicano, a quien ella conoció durante su estancia en el penal de Tepepan, de acuerdo con el diario La Voix du Nord.

Este medio reportó que la boda de Florence Cassez se realizó en la localidad de Dunquerque, norte de Francia, en donde tuvieron una ceremonia religiosa; sin embargo, desde entonces ha mantenido un perfil bajo.

A pesar de ello, participó en el documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal de Netflix, en donde relató parte de su historia en México.