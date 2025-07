Sheinbaum reprocha a banca que no baje tasas a Mipymes

La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó a la banca comercial que “no avanza” en el acuerdo para incrementar el financiamiento formal y reducir las tasas de interés a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), firmado en la 88 Convención Bancaria- que se realizó en Nayarit en mayo pasado

“En la última reunión de la Asociación de Bancos (de México) se firmó un acuerdo para disminuir las tasas para pequeña y mediana (empresas), y todavía no avanza eso, entonces sí es importante reflexionar”, advirtió.

La mandataria, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, insistió en la necesidad de que el sistema financiero nacional otorgue más préstamos a las Mipymes, ya que México es el país que menos créditos otorga de toda América Latina.

Durante la inauguración de la pasada Convención Bancaria, los banqueros se comprometieron a lograr que al menos 30% de las Mipymes tengan crédito formal bancario para el cierre del año 2030.

Sheinbaum pide ‘paro’ a Banxico para bajar las tasas de interés en el país

Por otra parte, Sheinbaum instó al Banco de México para que, respetando su autonomía y sin modificar la Constitución y las leyes, reduzca las tasas de interés, con el objetivo de que, como lo hace la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, no sólo mantenga la estabilidad de precios, sino que se logre el máximo empleo.

“Que el Banco de México, respetando su autonomía, puede ayudarme, yo creo que sí, no tenemos pensado ahorita cambiar ni Constitución ni leyes, para que no se asusten, no, si no sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantee la discusión de las tasas de interés”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal destacó la importancia de que bajen las tasas de interés, ya que así se estimula la inversión.

“Si hay una tasa de interés más baja hay más inversión, porque cuando está a 12, 13, 15 por ciento la tasa de interés; pues la gente prefiere guardar su dinero en el banco que invertir, entre otras cosas”.

Enfatizó que su gobierno está a favor de la autonomía del Banxico, no obstante, puso como ejemplo a la FED, cuyo objetivo, destacó, no solamente es la inflación relacionada con las tasas de interés, sino el empleo.

“Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Bolivia, no. La FED tiene una misión que va más allá del control de la inflación; un tema que vale la pena discutir si el Banco de México debe nada más dedicarse a ese tema en particular o ampliar su visión en términos del desarrollo económico del país, manteniendo su autonomía”.

Sheinbaum refirió que, incluso, ha hablado sobre este tema con los banqueros en algunas de las reuniones que ha tenido y reconoció que el Banxico ha tenido una buena política en términos de la reducción de las tasas de interés.