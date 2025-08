Israel Vallarta manda mensaje a Loret de Mola: ‘Me debes una plática, una explicación’

Israel Vallarta salió absuelto del penal del Altiplano luego de más de 19 años sin recibir sentencia por los delitos que se le imputaban. Recordó que mantiene una “plática” pendiente con el periodista Carlos Loret de Mola, quien participó en el montaje que se transmitió en cadena nacional en 2005.

Tras recuperar su libertad, Vallarta aceptó con anticipación una invitación al programa de Loret o a algún otro espacio informativo para conversar frente a frente, luego de las muchas conversaciones inconclusas desde diciembre de 2005.

“Ya nos veremos, Carlos. Ya hablaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa. Tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente. Sí me gustaría, Carlos Loret de Mola. Ojalá quieras invitarme a tu programa, esa conversación que quedó inconclusa, tanto en el momento en que realizaban las grabaciones —porque tú sabes que no fue una transmisión en vivo— como en las audiencias ante el juez”, declaró Vallarta a Vicente Padilla.

¿Cuál fue el papel de Carlos Loret de Mola en la detención de Israel Vallarta?

En diciembre de 2005, Israel Vallarta fue presentado ante la opinión pública como líder de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Sin embargo, todo el proceso —incluida su detención— presentó irregularidades y contradicciones que, con el paso de los días, comenzaron a evidenciarse.

El lunes 5 de diciembre de ese año, se transmitió en cadena nacional un supuesto operativo en vivo, organizado por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), en el que Vallarta y Florence Cassez, ciudadana francesa, fueron arrestados. No obstante, la transmisión no ocurrió en tiempo real y fue una puesta en escena, lo que comprometió el debido proceso y vulneró los derechos de ambos detenidos.

En realidad, Vallarta y Cassez ya se encontraban detenidos desde el día anterior, pero los obligaron a simular su captura.

Los agentes los trasladaron a una casa de seguridad donde localizaron a tres personas privadas de su libertad: Cristina Ríos Valladares, su hijo de 11 años y Ezequiel Elizalde. Estas personas identificaron a Vallarta y a Cassez como responsables del secuestro. En esa misma residencia existía un contrato telefónico a nombre de la ciudadana francesa.

Tras los hechos, ambos fueron procesados, acusados de liderar la banda de secuestradores. Sin embargo, Vallarta no recibió sentencia por ninguno de los delitos que se le imputaban; su proceso judicial se prolongó por casi 20 años.

En tanto, en 2013, Florence Cassez fue liberada y regresó a Francia, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso y concluyó que existieron violaciones graves al debido proceso.