¿Qué pasó con Luis Cárdenas Palomino, el funcionario que permitió tortura vs. Israel Vallarta?

Israel Vallarta, detenido por secuestro en el mismo caso que Florence Cassez, fue absuelto y liberado este viernes tras permanecer casi 20 años en prisión sin una sentencia. En un mensaje a medios al salir de la cárcel, pidió justicia para todas las personas que han sido encerradas injustamente. Además, consideró que pronto se sabrá más sobre cómo fue montado este caso en su contra.

“Yo sí busco libertad, pero busco justicia y busco no nada más para mí, sino para todas aquellas que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales, algunos policías, personajes”, señaló a medios tras salir del penal del Altiplano.

La noche del 31 de julio, una jueza del Estado de México decretó una sentencia absolutoria en favor de Vallarta, quien fue detenido en diciembre de 2005 al ser acusado de formar parte de una banda de secuestradores identificada como ‘Los Zodiaco’, junto con la francesa Florence Cassez.

Cassez fue detenida igualmente. No obstante, fue liberada en 2013 porque se determinó que hubo violación de sus derechos; la situación había causado un conflicto diplomático entre México y Francia en el momento. Vallarta continuó detenido y sin juicio.

El caso de Vallarta se volvió altamente mediático debido a que en diciembre de 2005, el periodista Carlos Loret de Mola, que trabajaba en Televisa, transmitió en directo la detención de Vallarta y Cassez, en una finca, acusados de liderar la banda de secuestradores de ‘Los Zodiaco’. Después se supo que la detención fue un montaje televisado.

En 2021, el caso volvió a sonar porque autoridades mexicanas detuvieron a Luis Cárdenas Palomino, un exfuncionario vinculado a Genaro García Luna.

Cárdenas Palomino fue acusado por permitir la tortura a cuatro presuntos miembros de la banda Los Zodiaco (de la que Israel Vallarta supuestamente era líder) en abril de 2012, cuando era titular de la División Regional de la Policía Federal.

¿Qué pasó con Luis Cárdenas Palomino, vinculado al caso Vallarta-Cassez?

Luis Cárdenas Palomino fue colaborador cercano del exsecretario Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón; García Luna está preso actualmente en Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.

Durante el gobierno de Calderón, Palomino trabajó como jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF, ahora extinta).

Cárdenas Palomino fue detenido en julio de 2021 y acusado por la presunta tortura de acusados del caso Vallarta.

Específicamente, ha sido señalado por la presunta fabricación de pruebas para responsabilizar a los hermanos Vallarta Cisneros como miembros de ‘Los Zodiaco’. Así como por la tortura contra Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortes Vallarta y Eduardo Estrada Granados.

Cárdenas Palomino también está acusado por no impedir el ingreso de armas, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército hacia territorio nacional.

El exfuncionario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, conocido también como El Altiplano.

En el mismo lugar se encontraba preso Israel Vallarta.

Tras salir del penal del Altiplano este viernes, Vallarta comentó que sí llegó a cruzarse con Cárdenas Palomino en el lugar.

“Sí (nos vimos en el penal), pero como cualquier persona, nunca lo ofendí, nunca lo amenacé, porque mi justicia no era ni golpearlo, ni matarlo, ni hacerle daño a su familia. Es una justicia como la que es correcta, que él viva exactamente esos años detrás de las rejas”, apuntó.

Además, afirmó que el exfuncionario ya no se encuentra detenido en el lugar pero dijo que se desconoce su paradero.

“Quiero adelantarles, no sé si lo sepan, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Al parecer unos dicen que fue al penal de Santa Martha, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe, no sabemos”.

Con información de EFE.