¿Renuncia Gertz Manero a la Fiscalía General de la República? EN VIVO de la sesión del Senado

Uno de los posibles temas a discutir en el Senado sería la renuncia del fiscal Alejandro Gertz.

Durante las últimas horas surgieron rumores de la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el Senado convocó a una sesión para discutir el tema este jueves 27 de noviembre.

La convocatoria a la sesión plenaria del Senado llamó la atención porque normalmente no se convoca a los senadores en jueves, sino en martes y miércoles, de acuerdo con reporteros de la fuente.

La sesión del Senado iniciará a las 10:00 horas, a pesar de que antes había sido prevista para las 11:00 horas. Para este día, no se había programado ningún tema de gran relevancia que debiera ser discutido por la Cámara Alta.

Según la orden del día, otros de los temas previstos a discutir en el Senado tienen que ver con informes de legisladores, comisiones especiales y, uno de ellos, del Banco de México, con relación a política monetaria, inflación, entre otros temas económicos.

Si se concreta la renuncia del fiscal Gertz Manero, el Senado mandará una terna, y decidirá por mayoría calificada, una lista de 10 personas para ocupar el cargo, también aprobada por las dos terceras partes.

¿Qué sabemos de la renuncia del fiscal Alejandro Gertz?

El rumor de la renuncia de Gertz Manero surgió en redes sociales, donde circularon versiones que incluyen a “fuentes de alto nivel” que indican que el funcionario presentó su renuncia entre lunes y martes, con el argumento de “problemas de salud”.

A pesar de dichos rumores, durante la semana la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho algún comentario al respecto a pesar de haber sido cuestionada por distintos temas y con el argumento de que deberían ser detallados por la FGR.

Uno de ellos sobre la imputación de Raúl Rocha, dueños de Miss Universo, por tráfico de drogas y armas. Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum dijo que la Fiscalía debería dar mayor información, sin precisar algún tema en particular con Alejandro Gertz.

Mientras que ante dichas versiones también se destacó la ausencia durante las últimas semanas del fiscal Gertz en las conferencias ‘mañaneras’ de la presidenta Sheinbaum, a pesar de los cuestionamientos de los reporteros a la mandataria.

Cuando ocurrieron estos cuestionamientos, la presidenta Sheinbaum solo mencionó que el fiscal Alejandro Gertz solo asistía una vez al mes a la conferencia, pero que estaba pendiente de las reuniones del gabinete de seguridad.

¿Qué sabemos de los posibles reemplazos de Alejandro Gertz Manero?

Ante el aumento de estas versiones sobre la renuncia de Alejandro Gertz, también sobresalieron algunos perfiles de quienes serían sus sustitutos, entre ellos la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien antes fue fiscal de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno capitalina.

A ella se suma el nombre de Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras versiones incluso mencionan al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, debido a que Godoy, hasta septiembre de 2024, todavía era senadora.