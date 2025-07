‘México se respeta’: Ernestina Godoy responde al abogado Jeffrey Lichtman y sale en defensa de Sheinbaum

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, calificó como “absolutamente falsas e inverosímiles” las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum como "publirrelacionista” de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En una publicación en su cuenta de X, Godoy Ramos afirmó que los señalamientos de Lichtman "merecen el repudio nacional" y “reflejan un grotesco e imperdonable, quebrantamiento de los límites éticos y jurídicos de la profesión."

La exfiscal de la Ciudad de México también defendió la labor de la presidenta Sheinbaum Pardo, a quien describió como “una persona respetada y admirada”, a la vez que exigió respeto para la mandataria y el pueblo de México.

“La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo es una persona respetada, admirada y que cuenta con más del 70% de la aprobación por parte del pueblo de México por su compromiso con la justicia y la transparencia.”, aseguró la funcionaria.

“Exigimos respeto para la Presidenta y al pueblo de México. México se respeta aquí y en cualquier parte del mundo.”, expresó Godoy Ramos al final de su tuit.

¿Qué dijo el abogado de Ovidio Guzmán a la presidenta Claudia Sheinbaum?

Luego de Ovidio Guzmán López se declarara culpable ante una corte en Estados Unidos, su abogado, Jeffrey Lichtman, aprovechó la atención de los medios en el caso para lanzar algunos comentarios sobre la presidenta de México.

Lichtman calificó de “absurda” la idea de que el gobierno estadounidense incluyera al de México en la negociación del acuerdo de culpabilidad de Ovidio, y señaló que, a su parecer, la mandataria no estuvo satisfecha con que no se le informara del traslado de varios narcotraficantes a Estados Unidos.

“Me parece que ella (Sheinbaum) sentía que el gobierno de EU no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán (...) Parece que no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana”, dijo Lichtman a medios de comunicación al salir de la audiencia en la corte de Chicago.

Y después añadió: “Lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que tal vez debería fijarse en sus predecesores en la Presidencia y tratar de averiguar por qué sucedió eso, por qué nunca se hizo ningún esfuerzo por detener a Zambada, en lugar de actuar como la publirrelacionista, el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es lo que parece”, acusó el abogado.

Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, lanzó severas críticas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Así fue la respuesta de Sheinbaum a Jeffrey Lichtman

Durante su visita a Sinaloa, Claudia Sheinbaum calificó de "totalmente irrespetuosas" las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán (quien también defiende al hermano de ‘El Ratón, Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’).

“Son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. No establecemos relaciones de complicidad con nadie”, expresó Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa desde Sinaloa, acompañada del gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum recordó que Guzmán López tiene una orden de aprehensión en México y fue extraditado a Estados Unidos en 2023, por lo que sus pendientes con la justicia mexicana los está revisando la Fiscalía General de la República (FGR).