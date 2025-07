Jeffrey Lichtman califica de ‘absurda’ la idea de que México participara en acuerdo con Ovidio Guzmán

Después de que Ovidio Guzmán López se declarara culpable de cuatro de los 12 cargos que enfrentaba en Estados Unidos, su abogado, Jeffrey Lichtman, calificó de absurda la idea de que el Gobierno de EU tenía que incluir al de México en la negociación del acuerdo de Ovidio Guzmán.

“La idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación o decisión es absurda. Basta con pensar en el caso del general Cienfuegos, un caso bastante reciente”, declaró Jeffrey Lichtman a medios de comunicación.

Su declaración se dio después de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara los beneficios del acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán, ya que, según la mandataria, los fiscales de Estados Unidos podrían recomendar una pena de prisión menos severa a cambio de su colaboración.

“(Criticamos) la falta de coherencia de la política de allá, al nombrar terroristas a los cárteles de la delincuencia organizada”, dijo Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Al salir de la audiencia en la corte de Chicago, Jeffrey Lichtman respondió a los comentarios de la presidenta, quien había solicitado que el hijo de ‘El Chapo’ fuera extraditado a México.

“De alguna manera decía (Sheinbaum) que el Gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición. Me parece que ella sentía que el gobierno de EU no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista, y nosotros en EU no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana”, dijo.

Jeffrey Lichtman evitó justificar la decisión del gobierno de Estados Unidos, pero afirmó que, como abogado defensor, ese es un trabajo que ha realizado durante muchos años.

“No estoy hablando de amigos míos, no estoy hablando de gente a la que yo estime, estoy hablando de gente a la que yo defiendo. Cuando piensan en mí, yo no soy el abogado defensor preferido del gobierno de los Estados Unidos”, declaró.

En este sentido, Lichtman criticó al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador después de que exoneraran al general Cienfuegos y violaran un acuerdo bilateral que tenía con el gobierno de Estados Unidos.

“Se le acusó de proteger a miembros del narco, y después de que se impusieran cargos al general Cienfuegos, se insistió en que volviera a México porque México quería someterlo a proceso. Se le devolvió a México, donde fue exonerado de inmediato. Y no solamente se le exoneró, sino que el presidente de México dijo que la DEA había fabricado la evidencia que se presentó contra el general Cienfuegos, algo otra vez absurdo y algo peor”, concluyó.

¿Qué incluye el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán?

El periodista Arturo Ángel señaló que Ovidio Guzmán, considerado uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, aceptará su culpabilidad por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilegal de armas. Como parte del acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, también se comprometerá a colaborar como informante.

¿A cambio de qué? Evitar una sentencia de cadena perpetua, como la que recibió su padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en febrero de 2019.

Este acuerdo contempla la firma de una carta en la que el propio Ovidio admite su responsabilidad de forma voluntaria, sin haber sido presionado para hacerlo.

“(Ovidio Guzmán) renuncia a ser tratado como inocente, a menos que en el proceso se compruebe lo contrario; y se retira la garantía de apelar la sentencia que el tribunal determine en su contra”, detalló el reportero Arturo Ángel.