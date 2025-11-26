FGR aclara caso contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: ‘Se están obteniendo datos’

Raúl Rocha está involucrado en un caso de tráfico de armas, drogas y huachicol. (Fotos: FGR / Cuartoscuro.com).

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó en un comunicado que la investigación contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, continúa en curso y “se están obteniendo datos” relacionados con las acusaciones que figuran en expedientes oficiales.

El caso tomó relevancia pública después de que diversos documentos y reportes periodísticos señalaron que Rocha Cantú fue imputado por su presunta participación en una red de tráfico de combustible, armas y narcóticos entre Guatemala y México.

De acuerdo con Reforma, Rocha Cantú buscó un criterio de oportunidad ante la propia FGR, figura que permite a un imputado colaborar con información a cambio de beneficios legales.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó el caso de Rocha Cantú en su conferencia matutina: "Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía, hoy sale en un medio, pero tiene que informarse. Es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, quieren quitarle mérito“.

Fátima Bosch ganó el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, Tailandia. (Foto AP/Sakchai Lalit)

¿Qué dijo la FGR sobre el caso de Raúl Rocha Cantú?

De acuerdo con la FGR, el 29 de noviembre de 2024, se abrió una carpeta de investigación 928/2024, por delincuencia organizada (narcotráfico, huachicol y tráfico de armas).

Hace 10 días, un juez federal liberó órdenes de aprehensión contra 13 personas cuya identidad es reservada y se cumplió una contra una funcionaria federal — según versiones periodísticas sería Mari Carmen N.

“En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”, menciona el mensaje.

La FGR aclara que la situación jurídica de dicha persona se dará a conocer cuando “elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza. Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión.”

¿De qué acusan a Raúl Rocha Cantú?

De acuerdo con documentos judiciales citados por Reforma, la FGR acusa a Raúl Rocha Cantú por su presunta responsabilidad en tráfico de narcóticos, armas y combustible entre Guatemala y México.

La indagatoria señala que el empresario es considerado uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos que cruza el río Usumacinta en lanchas para después trasladarlo en pipas hacia entidades como Chiapas, Tabasco y Querétaro.

Dicho medio señala que la investigación inició el 29 de noviembre de 2024 —lo cual coincide con el comunicado de la FGR— tras una denuncia anónima que incluyó nombres de presuntos cómplices, rutas y referencias directas a Rocha.

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, defendió a Fátima Bosch en varias ocasiones. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Esa denuncia añadió que la red también traficaba armas desde Guatemala, las cuales presuntamente eran vendidas al Cártel de Jalisco Nueva Generación en Querétaro y al grupo La Unión Tepito en la Ciudad de México.

Fuentes federales citadas en Reforma confirmaron que, mientras autoridades judiciales definían qué juez debía llevar el asunto, Rocha Cantú solicitó ser testigo protegido, un criterio de oportunidad que puede derivar en inmunidad penal si el solicitante proporciona información relevante.

Otros medios informaron que una orden de aprehensión contra el empresario se emitió el 15 de noviembre y el acuerdo como testigo colaborador se habría concretado el 19 de noviembre, en vísperas de la final de Miss Universo.

Raúl Rocha, el polémico dueño de Miss Universo

Rocha Cantú adquirió el 50 por ciento de Miss Universo, es socio de Jakkaphong Jakrajutatip, empresaria que tiene una orden de aprehensión en Tailandia por un caso de fraude.

La empresaria tailandesa Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada por fraude. (Foto AP/Sakchai Lalit, archivo)

Tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, Omar Harfouch, exjuez del certamen, difundió acusaciones sobre presiones para favorecer a la concursante mexicana, señalando que ello sería “un buen negocio”.

Harfouch señaló que Raúl Cantú tiene negocios con Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, quien trabaja en Pemex desde hace más de dos décadas.

En tanto, Pemex aclaró en una tarjeta informativa que un contrato por 745.6 millones de pesos asignado en 2023 a empresas vinculadas con Rocha no guarda relación con el certamen y que no existe actualmente vínculo contractual.