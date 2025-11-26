¿Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, es testigo protegido? Esto sabemos

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, fue imputado por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México, de acuerdo con Reforma; además, el empresario regiomontano habría solicitado un criterio de oportunidad ante la FGR, lo cual podría convertirlo en testigo protegido

La difusión de dichos señalamientos provocó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si existe una investigación formal o una orden de aprehensión en su contra, y definir si el empresario tiene algún tipo de beneficio jurídico.

“Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, dijo Sheinbaum en la Mañanera del 26 de noviembre, “ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Pero entonces quieren quitarle mérito”.

Petróleos Mexicanos negó relación con dueños de Miss Universo. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

¿Qué se sabe sobre la investigación contra Raúl Rocha Cantú?

El diario Reforma publicó esta mañana que la FGR acusó al dueño de Miss Universo de actividades de tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

De acuerdo con la indagatoria citada por ese medio, las autoridades consideran a Rocha Cantú —quien también es cónsul honorario de Guatemala en México— como uno de los presuntos líderes de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos que ingresaban al país en lanchas por el río Usumacinta y posteriormente eran trasladados en pipas desde Chiapas y Tabasco hacia Querétaro.

Según esa información, la investigación se inició el 29 de noviembre de 2024 a partir de una denuncia anónima que incluía nombres de presuntos cómplices y describía un esquema de tráfico de armas desde Guatemala, con presunto destino al Cártel de Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México.

Miss México, Fatima Bosch (derecha), y Miss Tailandia, Praveenar Singh, se toman de la mano mientras esperan el anuncio de la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

Reforma documentó que la agente Yazmín Mayoral Marín, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, solicitó el 6 de agosto una orden de captura por delincuencia organizada con fines de tráfico de narcóticos, armas de fuego e hidrocarburos. Aunque el juez de Almoloya de Juárez se declaró incompetente y remitió el caso a un juzgado federal en Querétaro, la Fiscalía continuó avanzando en el expediente.

¿Rocha Cantú se convirtió en testigo protegido?

Según fuentes federales de Reforma, el pasado octubre Rocha Cantú negoció con la FGR ser un informante a cambio de inmunidad penal.

En versiones de otros medios, el 15 de noviembre se habría girado una orden de aprehensión en su contra y el 19 de noviembre, horas antes de la final de Miss Universo 2025, Rocha Cantú habría llegado a un acuerdo con la FGR como testigo colaborador.

Raúl Rocha es dueño del 50 por ciento de Miss Universo. (Foto: Cuartoscuro.com).

La figura de testigo significa que, una vez que la persona acepta colaborar, está obligada a entregar información a la autoridad. Durante ese periodo no puede ser detenida, pero la Fiscalía puede retirarle esa calidad en cualquier momento.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado públicamente ni la investigación ni el presunto acuerdo, por lo que el estatus legal del empresario continúa sujeto a la verificación oficial.

Familia de Fátima Bosch niega negocios con Raúl Rocha Cantú

Tras la coronación de Fátima Bosch, el exjurado Omar Harfouch afirmó que Rocha Cantú intentó influir en el resultado del certamen porque supuestamente tenía negocios con Bernardo Bosch Hernández, papá de la reina de belleza que trabaja en Pemex.

También se difundió la existencia de un contrato de Pemex con dos empresas: Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V., esta última del dueño de Miss Universo.

En respuesta, la petrolera indicó que los acuerdos correspondieron a una licitación pública de 2023 por 11 meses y que “no se tiene relación contractual vigente” con el empresario ni con directivos de Miss Universo.

Rocha Cantú publicó un comunicado en el que afirmó que el contrato con Pemex se realizó conforme al proceso de licitación y que no tenía relación con la familia Bosch en ese periodo, a la cual afirma que conoció apenas hace dos meses en el contexto del certamen.

Además, Bosch Hernández se desvinculó de cualquier negocio con él a través de una carta abierta: “Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”.

Con información de EFE