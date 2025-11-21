Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, llama a Fátima Bosch ‘falsa ganadora’: ‘Sabrán la verdad’

Ante las acusaciones de Omar Harfouch, Raúl Rocha, CEO de Miss Universo 2025, negó que exista fraude. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

La final de Miss Universo 2025 fue una noche especial para las y los mexicanos, ya que la tabasqueña Fátima Bosch llevó la corona del certamen de belleza; sin embargo, las polémicas para la también Miss México continúan.

Omar Harfouch, el músico que renunció a ser jurado de Miss Universo 2025, afirmó tener pruebas de que el triunfo de la modelo Fátima Bosch presuntamente no es legítimo: “todos los detalles se mostrarán”, afirmó en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que el pianista acusa falta de claridad en el certamen de belleza, ya que días antes de la final, Omar Harfouch denunció un presunto fraude en Miss Universo 2025, motivo por el cual dimitió de su cargo.

¿Qué dijo Omar Harfouch de Fátima Bosch?

Una vez que se anunció que la corona de Miss Universo 2025 sería para Fátima Bosch, el músico Omar Harfouch reaccionó a la decisión del jurado, afirmando que la selección de la reina de belleza no fue legítima.

“Miss México es una falsa ganadora”, escribió Omar Harfouch, quien añadió que antes de la final de Miss Universe 2025 ya era conocido el nombre de la reina e incluso afirmó que él lo reveló desde un día antes.

“Declaré ayer en exclusiva en el American HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría”, aseguró el pianista, quien ahondó sobre los motivos en su publicación.

Harfouch comentó que el triunfo fue para la mexicana, debido a que, presuntamente, Raúl Rocha, el director de Miss Universo, ‘tiene negocios con el padre de Fátima Bosch’.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (EFE)

Bernardo Bosch Hernández, el papá de Fátima Bosch, tiene una larga trayectoria dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) y no se han hecho públicos otros negocios con la familia de la modelo mexicana.

A pesar de ello, Harfouch aseguró: “Raul Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fatima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”.

Hasta este momento, Omar no ha mostrado pruebas que puedan confirmar su versión sobre el supuesto fraude dentro de Miss Universo; sin embargo, aseguró que pronto mostraría todo lo que sucedió en un documental.

“Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO”, agregó sin dar más información al respecto, únicamente adelantó que el realizador del proyecto será Pat McGee a quien llamó “uno de los mejores directores de documentales del mundo”.

¿Por qué Omar Harfouch denunció presunto fraude en Miss Universo?

Las acusaciones de Omar Harfouch por supuesto fraude en Miss Universo 2025 no son nuevas, debido a que a inicios de la semana el músico compartió en sus redes sociales que dejaría su cargo como jurado.

Él afirmó que presuntamente la organización de Miss Universo realizó una reunión secreta e ilegítima en la cual seleccionaron a 30 concursantes, antes de que el jurado oficial llegara.

Omar también afirmó que en la reunión participó una persona que “tiene una relación romántica personal con una concursante”. Dadas las condiciones, afirmó que se trataba de un fraude.

“He consultado oficialmente a uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para examinar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización de Miss Universe”, añadió.

¿Qué dijo Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, del supuesto fraude?

Luego de que Fátima Bosch fue coronada como la reina de Miss Universo, Raúl Rocha, el director del certamen de belleza, fue cuestionado por una reportera sobre las acusaciones de fraude que había hecho Omar Harfouch.

El CEO decidió mostrar los mensajes que se había enviado con el exjurado, en donde Rocha le explicó que la reunión que se realizó fue con motivo del programa Beyond the Crown y que efectivamente se realizó una votación.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú es dueño del 50 por ciento de Miss Universe. (EFE / Cuartoscuro) (EFE / Cuartoscuro)

Esta es una situación que se había aclarado en un comunicado de Miss Universo, en donde explicaron que Beyond the Crown busca premiar a los mejores proyectos sociales presentados por las concursantes, por este motivo estaban votando.

Raúl Rocha agregó que eso es todo lo que pasó con lo que denunció Omar: “Esta es la verdad. Él realmente está mintiendo porque quiere llamar la atención. (...) Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo”.