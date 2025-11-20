El escándalo de la ‘votación secreta’ en Miss Universo 2025: ¿Por qué renunciaron dos jueces?

Fátima Bosch es una de las favoritas en Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

Dos miembros del jurado de Miss Universo 2025 anunciaron su renuncia, uno de ellos señaló supuesta falta de transparencia y fraude en el certamen.

Las renuncias en vísperas de la final de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, llega tras otra polémica protagonizada por el directivo Nawat Itsaragrisil, quien insultó hace días Fátima Bosch, Miss México, en un acto que fue transmitido en línea.

El episodio generó una cascada de críticas a Nawat, que llegaron a provenir de la misma presidenta Claudia Sheinbaum o de ONU Mujeres.

Omar Harfouch amenaza con demandar a Miss Universo

Omar Harfouch, pianista y compositor franco-libanés, amenazó con emprender acciones legales contra la Organización Miss Universo (MOU, en inglés) después de haber renunciado como juez por sospechas de fraude.

A través de Instagram, el músico dio a conocer su decisión de renunciar al panel de ocho personas que conforman el llamado ‘comité de selección’, encargado de escoger a la ganadora entre 120 participantes, quien recibe la corona de Victoria Kjaer, ganadora de Miss Universo 2024.

Según Harfouch, esta semana “se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes” que serán anunciadas como clasificadas al comienzo de la gala final, una tarea que, según él, recayó sobre personas que no forman parte del comité de selección.

Al respecto, la MOU respondió que ningún grupo externo al comité de selección había sido formado para evaluar a las candidatas o escoger a las finalistas del certamen, sino que un panel distinto de jueces estudiará y premiará los mejores proyectos sociales impulsados por las competidoras sin que esto impacte en quien ganará la corona.

En el mismo comunicado, la organización advirtió al músico que cualquier uso posterior de la marca Miss Universo, o la simple asociación a ella a través de medios de comunicación, se consideraría sin autorización y, por tanto, calificaría para acciones legales.

Harfouch indicó en Instagram que, tras consultar con un bufete de abogados de Nueva York, evalúa denunciar formalmente a la MOU por su manejo del caso, lo que incluye presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

El artista dijo que fue “engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado”.

“Deseo advertir formalmente a todos los jueces... que su participación en el jurado final de Miss Universo podría implicarlos legalmente en un acto de fraude a escala mundial”, añadió.

Harfouch ayudó a reconciliar a Raúl Rocha, y Nawat

Esta semana, Harfouch había mediado para rebajar las tensiones entre el presidente y propietario de MUO, el mexicano Raúl Rocha, y Nawat, quienes también llegaron a amenazarse con acciones legales.

El lunes, Rocha y Nawat posaron sonrientes en fotografías junto al pianista franco-libanés en Bangkok, y hoy los dos empresarios del mundo de la belleza volvieron a saludarse afectuosamente frente a periodistas al término de la competencia de traje típico sin hacer comentarios sobre la nueva disputa con Harfouch.

Claude Makélélé se despide de Miss Universo por ‘motivos personales’

En paralelo, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, a quien se había anunciado como uno de los jueces, dijo escuetamente en su cuenta de Instragram que ya no atenderá Miss Universo 2025.

“Lamento tener que anunciar que no podré asistir al evento Miss Universo 2025 debido a motivos personales imprevistos. Ha sido una decisión difícil, ya que tengo en muy alta estima a Miss Universo. La plataforma representa el empoderamiento, la diversidad y la excelencia, valores que siempre he defendido a lo largo de mi carrera. Pido sinceras disculpas a la organización”, escribió el exfutbolista.



