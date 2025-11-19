Fátima Bosch en Miss Universo 2025: Él es Fernando Ruiz, diseñador de su traje nacional

Una de las pasarelas más esperadas dentro de Miss Universo 2025 fue en la que cada delegada lució un traje nacional, y en el caso de México, la tabasqueña utilizó un diseño de Fernando Ruiz.

Esta no es la primera vez que el diseñador de moda mexicano trabaja con certámenes de belleza; por ejemplo, también fue la menta detrás del traje nacional que usó María Fernanda Beltrán en Miss Universo 2024.

Fernando destaca en la industria de la moda no solo por tener historia dentro de Miss Universo, también por sus diseños de alta costura y para eventos especiales.

¿Quién es Fernando Ortiz?

Fernando Ortiz es un diseñador de moda originario de Tampacán, San Luis Potosí, quien desde muy pequeño se interesó por la creación, el arte y la materialización de sus ideas.

Pese a que su lado artístico estaba activo, estudió Administración de empresas. Después se dio el tiempo para formarse profesionalmente en diseño de modas, trabajando con modistas, fotógrafos y hasta estilistas.

Gracias a esto, adquirió experiencia y la capacidad para transformar sus ideas y llevarlas del papel a la tela, y de ahí convertirlas en un sueño hecho realidad.

Fer Atelier: el taller de Fernando Ortiz

En marzo de 2021, Fernando Ortiz inauguró Fer Atelier, su propia marca enfocada en vestido para cualquier ocasión, aunque su especial son las creaciones de coctel.

“Una marca creada con mucho amor; te ayudamos a que encuentres el vestido o diseño que te haga sentir bella, perfecta, con estilo y cómoda. La mayoría de las piezas de cada colección pueden recrearse en cualquier talla y color, o podemos crearte un diseño personalizado de acuerdo a tus necesidades”, escribió en una publicación de Instagram.

Desde los casuales hasta vestidos de novia, el catálogo del diseñador Fernando Ortiz es amplio y personalizado de acuerdo a las necesidades de sus clientas.

Fernando Ortiz en Miss Universo: El trabajo del diseñador mexicano

En 2024, Fernando participó en la convocatoria para el diseño del traje nacional que usaría la Miss Universo México 2024, María Fernanda Beltrán. Si diseño fue elegido entre decenas de propuestas.

Para este año, participó en la misma convocatoria y de nueva cuenta su propuesta fue la elegida, algo que lo hizo muy feliz. “Es un trabajo artesanal, detallé cada una de las piezas y jugué con la pedrería para que refleje las luces en el escenario”, compartió en una entrevista con Imagen Televisión.

Así fue el vestido nacional que usó Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Durante la reciente competencia de trajes nacionales en el certamen Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, la representante mexicana Fátima Bosch destacó portando una creación exclusiva del diseñador Fernando Ortiz.

El creativo, quien acompañó personalmente a la delegada tabasqueña a la sede del concurso de belleza, ofreció detalles previos a su partida en una entrevista para Imagen Televisión, donde desglosó el simbolismo detrás de su obra. Según explicó Ortiz, el concepto central gira en torno a la mitología prehispánica:

“La inspiración principal es la diosa mexica Xochiquetzal, diosa de la belleza, la fertilidad y el amor, es compaginar la espiritualidad, la cultura mexicana con esta figura que representa todo lo bello”, declaró el diseñador.

El traje de Fátima Bosch está valuado en 150 mil pesos. (Foto: EFE)

La confección del atuendo requirió un extenso periodo de preparación. Ortiz reveló que dedicó aproximadamente siete meses al proceso creativo, abarcando desde la selección de la paleta de colores y la conceptualización, hasta la materialización de la vestimenta. Sobre la técnica empleada, enfatizó el cuidado minucioso en los acabados:

El simbolismo de los colibríes Uno de los elementos más llamativos del diseño es la incorporación de colibríes. Esta idea surgió de la propia Fátima Bosch, quien identifica a estas aves como su “animal espiritual”. No obstante, el diseñador aprovechó esta petición para añadir una capa más profunda de significado cultural:

“Mi mensaje con los colibríes, además (del de Fátima), es que son mensajeros, son los guerreros muertos en batalla y regresan en forma de estas aves en la cultura mexica”, concluyó Ortiz.