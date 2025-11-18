Fátima Bosch en la competencia de trajes nacionales: ¿Dónde y a qué hora ver Miss Universo 2025?

Fátima Bosch usará un traje con penacho, al igual que Fernanda Beltrán. (Fotos: Miss Universe Press / EFE).

La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 incluye actividades como el desfile en traje de baño en la ciudad costera de Pattaya en Tailandia y la esperada competencia de trajes nacionales.

La tabasqueña coronada Miss Universe México 2025 continúa generando atención internacional en el marco de la edición 74 del certamen internacional celebrado en Tailandia.

Tras días marcados por actividades culturales, ensayos y la polémica con el directivo Nawat Itsaragrisil, la mexicana llega a uno de los momentos más simbólicos de la competencia: la presentación de traje típico, un desfile que celebra raíces e identidad cultural de cada país.

Fátima Bosch ha participado en actividades como el desfile en traje de baño. (Foto: Miss Universe Press).

El evento forma parte del calendario oficial que culmina con la coronación en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, donde Bosch compite por obtener la tercera corona universal para México, luego de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).

La competencia de traje nacional se realiza antes de que la danesa Victoria Theilvig entregue la corona a su sucesora en la gran final.

Fernanda Beltrán en el concurso de trajes nacionales de Miss Universo 2024. (EFE/ Miss Universo).

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2025?

La competencia de traje típico está programada para el 19 de noviembre a las 12:00 a.m. (hora centro de México), de acuerdo con la agenda oficial del certamen.

Este mismo día se lleva a cabo la competencia preliminar, programada a las 6:00 a.m. (tiempo central de México), conformando así uno de los días más intensos para las delegadas. La transmisión se realizará a través del canal de YouTube Grand TV.

Este desfile es uno de los más esperados por el público debido a su carga simbólica: permite observar la creatividad, el diseño artesanal y las narrativas históricas que cada país plasma en un vestuario monumental.

Por ejemplo, en 2023 la ganadora del concurso fue Michelle Dee, de Filipinas, quien usó un traje con alas en un homenaje a su papel como reservista de la Fuerza Aérea. Fue elegida por los fans mediante votación en la app de Miss Universo.

¿Cómo es el traje nacional de Fátima Bosch?

Fátima Bosch usará un traje creado por Fernando Ortiz, quien explicó en una entrevista con Imagen TV que se inspiró en la Xochiquetzal, diosa mexica de la belleza, el amor y las flores. La prenda destaca por detalles con colibríes, ave que Fátima considera su animal espiritual y tiene un significado como mensajero espiritual.

Además de incorporar colores tradicionales y pedrería, el diseñador reveló que el traje tardó aproximadamente siete meses en confeccionarse y tiene un valor estimado de 150,000 pesos. En la gala, su diseño tendrá varios elementos sorpresa.

¿Dónde ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025?

En cuanto al día de coronación, la transmisión para México es el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central), pese a que la final se realiza el viernes 21 en Tailandia.

La ceremonia estará disponible en:

Imagen Televisión

Canal de YouTube de Miss Universe

Calendario oficial: actividades rumbo a la final

El programa completo del certamen refleja una agenda exhaustiva que combina desfiles, actividades culturales, entrevistas y ensayos:

2 de noviembre: Llegada de delegadas, registro, sesión de fotos, pruebas de vestuario y ensayos

3–4 de noviembre: Registro, fotos, fittings y ensayos

5 de noviembre: Ensayo, conferencia de prensa y ceremonia de bandas

6 de noviembre: City Tour en Bangkok

7 de noviembre: Viaje a Phuket

8 de noviembre: Cena de gala en Kora Beach Resort

9 de noviembre: Yona Beach Club

10 de noviembre: Carnival Magic y desfile

11 de noviembre: Actividades culturales en Phuket

12 de noviembre: Salida hacia Pattaya City

13 de noviembre: Ensayo

14 de noviembre: Desfile en traje de baño

15 de noviembre: Entrevista a puerta cerrada

16 de noviembre: Regreso a Bangkok

17–18 de noviembre: Ensayos

19 de noviembre: Competencia de Traje Típico y Competencia Preliminar

y 20 de noviembre: Ensayo

21 de noviembre: Final y fiesta de coronación

22 de noviembre: Salida de delegadas

S Fátima Bosch, posa en el escenario durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, el 5 de noviembre de 2025.EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Fátima Bosch: Favoritas, polémicas y respaldo internacional

Bosch logró posicionarse como una de las concursantes más mediáticas del certamen debido a su mensaje de empoderamiento durante el altercado con Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “tonta” durante una actividad.

La mexicana defendió su voz y le reclamó: “No me estás respetando como mujer”, un momento ampliamente difundido que provocó apoyo de competidoras como Hanin Al Qoreishy, Miss Irak.

El certamen reúne a delegadas de alrededor de 120 países, incluyendo debuts de Mayotte, Níger y Palestina, así como el regreso de Irak, Eslovenia, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo y Panamá.

En esta edición, Bosch compite con varias figuras señaladas como favoritas:

Olivia Yacé (Costa de Marfil)

Stephany Abasaly (Venezuela)

Nadeen Ayoub (Palestina)

Veena Praveenar (Tailandia)

Athisa Manalo (Filipinas)

Ève Gilles (Francia)

Gabriela Lacerda (Brasil)

¿Cómo votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

El público puede votar por Fátima Bosch o por su candidata favorita en la categoría People’s Choice a través de la aplicación oficial de Miss Universe: