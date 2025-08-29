Con Jimmy Choo y diseñador mexicano: Así son los zapatos y vestidos de novia de Lupita Villalobos

‘De Jimmy Choo, te voy a comprar’... este fin de semana se casó la influencer Lupita Villalobos, del podcast Las Alucines, y emocionó a todas sus seguidoras no solo con la ceremonia en España, también con su vestido de novia y los zapatos que utilizó.

La cuenta regresiva terminó, y este viernes, Lupita Villalobos dio el “sí” en una ceremonia de ensueño en Toledo, España. La boda de la famosa, celebrada al atardecer, se convirtió en el evento de la temporada, con un toque de elegancia y romanticismo.

Uno de los momentos más esperados fue la revelación del look de Lupita, quien deslumbró con su vestido de novia de Narciza Severa y unos zapatos Jimmy Choo que fueron el centro de todas las miradas.

Los vestidos de novia de Lupita Villalobos: Narciza Severa

Los vestidos de novia de la famosa Lupita fueron una obra maestra creada por el diseñador de modas mexicano Saul Tello, CEO de la marca Narciza Severa. Uno de ellos lo utilizó para la ceremonia religiosa, mientras en la fiesta llevó otro, completamente diferente.

Así fue el vestido para la ceremonia

Con un estilo moderno y sofisticado, el vestido de dos piezas combinó un corset con escote único, ideal para resaltar la figura de Lupita. La falda de corte sirena completó el look, dándole una apariencia elegante y atemporal.

En lugar de un velo tradicional, Lupita optó por un delicado collar de piedras blancas que sujetaba la cola de tul, agregando un toque de originalidad. El vestido diseñado por Tello, de Narciza Severa, se convirtió en un referente de moda en las bodas de alto perfil.

Así es el vestido de la fiesta de Lupita Villalobos

A diferencia del primero, este segundo sí era una pieza solamente, y con un diseño más sencillo, pues la creadora de contenido buscaba que este fuera más cómodo, le permitiera bailar y divertirse.

Saul explicó que, pese a lo diferente de ambos modelos, quería mantener un elemento; las cadenas de perlas y cristales para darle un toque sofisticado y elegante sin perder la comodidad.

De pierna abierta, entallado, tela lisa y gruesa, escote de corazón y varillas con transparencias que ayudaron a acentuar la cintura de Lupita, la famosa influencer se veía feliz en las diferentes historias que subió tato ella como el diseñador mexicano, quien estuvo presente en el magno evento.

Precio de los vestidos de Lupita Villalobos

Al ser un vestido personalizado, no hay un precio público de las creaciones de Saul Tello, quien se especializa en vestidos de novia, XV años y eventos especiales, como lo fue la boda de Lupita Villalobos.

Su boutique se encuentra en Monterrey, y para cotizar cualquier trabajo es necesario hacer cita previa. Sus teléfonos de contacto se encuentran en sus redes sociales.

Los zapatos Jimmy Choo de Lupita Villalobos: Un detalle exclusivo

Como era de esperarse, Lupita no dejó pasar la oportunidad de lucir unos zapatos de la marca Jimmy Choo en su gran día. Estos combinaban confort y elegancia, y fueron el complemento perfecto para sus vestidos.

El diseño de Jimmy Choo se adaptó perfectamente al estilo de la boda, pese a que los compró de última hora, según reveló ella misma en un par de videos que compartió en sus redes sociales.

Se trata del modelo Love 85, unos tacones tipo stiletto de tela mesh blanca, que en la punta llevan cristales termofijados, y están pensados precisamente para combinar con un vestido de novia. El tacón es alto, de 8.5 cm, y son de fabricación italiana.

¿Cuánto cuestan los zapatos Jimmy Choo de Lupita Villalobos que usó en su boda?

Estos exclusivos zapatos se convirtieron en uno de los elementos más comentados de la boda gracias a que combinaron perfectamente con ambos vestidos, tanto el de encaje como el exclusivo para la fiesta.

La página oficial de Jimmy Choo los exhibe con un precio de 1,275 dólares (23 mil 785 pesos aproximadamente, de acuerdo con el tipo de cambio al 29 de agosto de 2025).

Precio de los zapatos Jimmy Choo como los que usó Lupita Villalobos en su boda. (Foto: Captura de pantalla jimmychoo.com)

Otros detalles de la fiesta: Celebridades y momentos inolvidables

La boda de Lupita Villalobos también destacó por las personalidades que estuvieron presentes. Entre los invitados, se encontraban algunas celebridades mexicanas y figuras influyentes del mundo digital, quienes no dudaron en compartir su entusiasmo en redes sociales.

Villalobos y su ahora esposo fueron acompañados por amigos cercanos del mundo del entretenimiento como Karla Quesada, su compañera de Las Alucines, Un Tal Fredo, que además de su amigo fungió como wedding planner, y la creadora de contenido Fernanda Blaz, por mencionar algunos.

La fiesta también destacó por sus espectaculares montajes y decoraciones. Los arreglos florales fueron diseñados por un reconocido florista de la región, y la cena de gala incluyó platos típicos de la gastronomía española, con un toque de fusión internacional.

Cada detalle, desde los fuegos artificiales al final de la noche hasta los souvenirs personalizados para los invitados, fue cuidadosamente planeado para que la boda fuera una experiencia única.