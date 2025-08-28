Casa de 12mdp y ropa de marca: ¿Cuánto cuesta una chamarra Columbia como la de Fernández Noroña?

Gerardo Fernández Noroña usó en julio una chamarra de la marca Columbia, reconocida por su tecnología.

No solo fue la pelea de Noroña y ‘Alito’ Moreno, ni la casa de 12mdp de Fernández Noroña: el senador se encuentra bajo los reflectores por sus ‘gustos’ caros, lo que incluye ropa de marca, como una chamarra que lució hace semanas.

Es común que veamos al senador Gerardo Fernández Noroña usando guayaberas y gabardinas de colores muy sobrios, pero en una ocasión utilizó en la que, además del color llamativo, tenía la marca plasmada.

Se trata de la marca Columbia, que tiene su origen en una empresa familiar de sombreros fundada en 1938 y actualmente manejan ropa de estilo sport adaptada para climas fríos.

Así es la chamarra Columbia de Gerardo Fernández Noroña

En una publicación compartida a inicios de julio en su cuenta de Instagram, Fernández Noroña (con una camioneta Volvo) compartió imágenes en las que aparece presidiendo la Comisión Permanente en el Senado de la República.

“Una sesión muy ágil”, escribió en aquella ocasión, en la que usó una chamarra puffer o capitonada, con un estilo invernal, en tono naranja ladrillo con el cuello interior negro.

Dicha prenda de vestir no tiene gorra o algún aditamento aparte, y de acuerdo con las fotos que compartió en Instagram, le queda poco abajo de la cadera, lo que asegura comodidad a quien la lleva puesta.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca, este tipo de chamarras se pueden usar para practicar senderismo gracias a sus revestimientos, que mantienen calientito el cuerpo por su tecnología que, además de conservar la temperatura, repele la humedad y resiste las manchas.

Precio de la chamarra Columbia que tiene Fernández Noroña

La marca de ropa deportiva nacida en Estados Unidos tiene diferentes estilos de chamarras, aunque en específico la naranja que tiene Gerardo Fernández Noroña ya no se encuentra en su página oficial.

En cambio, hay una azul marino muy similar en estilo, aunque aparentemente más ligera, en un precio de 2 mil 895 pesos.

Precio de la chamarra Columbia como la de Fernández Noroña. (Foto: Captura de pantalla columbia.mx)

Dentro del ‘mar’ de posibilidades que hay para adquirir una chamarra Columbia en Internet, hay una opción todavía más similar en tamaño de franjas y acolchado, pero negra. En Mercado Libre, tiene un costo de 5 mil 440 pesos (con descuento), pues el precio de lista es de 6 mil 599 pesos.

Una de las cosas más características de esta marca en la industria de la moda es que constantemente se actualizan para ofrecer la mejor tecnología no solo en temperatura, sino comodidad.

Precio de la chamarra Columbia como la de Fernández Noroña. (Foto: Captura de pantalla mercadolibre.com.mx)

Historia de la marca Columbia

Columbia Sportswear inició como una pequeña fábrica de sombreros fundada por Paul y Marie Lamfrom, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos desde Alemania. Con el tiempo, la empresa evolucionó hacia la confección de prendas para exteriores.

En 1960 adoptó el nombre Columbia Sportswear Company, y fue bajo la dirección de Gert Boyle, a partir de 1970, cuando la marca logró consolidarse en el mercado estadounidense.

Durante las décadas siguientes, Columbia se distinguió por campañas que resaltaban la durabilidad de sus prendas y por la incorporación de innovaciones textiles.

En los años noventa comenzó su expansión internacional y posteriormente adquirió otras marcas relacionadas con el sector, como Sorel y Mountain Hardwear, ampliando así su presencia en diferentes segmentos del mercado outdoor.

La marca Columbia es reconocida a nivel mundial por la tecnología de sus prendas, en especial chamarras. (Shutterstock)

Características de las chamarras Columbia como la de Fernández Noroña

Las chamarras Columbia para hombre (como la del senador Noroña) se posicionaron como una opción destacada por el uso de tecnologías y materiales orientados a mejorar la experiencia en climas fríos o húmedos. Entre los elementos más comunes en sus diseños se encuentran:

Aislamiento térmico ligero , que conserva el calor corporal.

, que conserva el calor corporal. Tejidos impermeables , útiles en temporadas de lluvia.

, útiles en temporadas de lluvia. Sistemas de transpirabilidad, que reducen la acumulación de humedad interna.

Tecnologías como Omni-Heat y Omni-Tech son ejemplos de cómo la marca incorpora avances para mantener equilibrio entre protección y comodidad.