Ciro Gómez Leyva pelea con Fernández Noroña en redes: ‘Lo mío fueron 9 balazos; lo tuyo, unos empujones’

¡No sale de una disputa y ya se involucra en otra! Tras la confrontación de ayer 27 de agosto entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno, el senador de Morena trasladó el ring a las redes sociales, donde intercambió comentarios con el periodista Ciro Gómez Leyva.

El pleito comenzó cuando Fernández Noroña reclamó al conductor de radio y televisión su falta de solidaridad ante las agresiones que habría provocado Alejandro Moreno durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El legislador morenista recordó que, en su momento, condenó el atentado contra Gómez Leyva ocurrido en diciembre de 2022, cuando dos sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra su camioneta blindada mientras se dirigía a su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.

El comentario de Noroña surgió después de que el periodista cuestionara en distintos espacios los lujos que se le atribuyen al senador, como la camioneta Volvo, los viajes al extranjero en primera clase y, más recientemente, una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

“Por cierto, Ciro Gómez Leyva, yo condené enérgicamente el atentado contra tu vida. Tú te pintas de cuerpo completo al justificar la agresión y decir que la merezco. Efectivamente no somos iguales. Yo seguiré siendo solidario contigo si sufres una injusticia; tú eres un fascista”, comentó Noroña, quien apodó al periodista como ‘centavero’.

Gómez Leyva expresó su decepción por los dichos del legislador, ya que pensó que su condena al atentado había sido un gesto sincero y no una factura pendiente.

“En su desesperación, Noroña me reclama falta de solidaridad ante la ‘agresión’ de Alejandro Moreno. Dijo que él ‘condenó enérgicamente’ el atentado en mi contra. Vaya. Pensé que lo había hecho por convicción, no para venirlo a cobrar un día; pensé que era solidaridad, no inversión. Por lo demás, aquello fueron nueve balazos a la cabeza; lo del miércoles, unos pinches empujones.”

Azucena Uresti veta a Fernández Noroña de noticiero

Poco antes del intercambio entre Fernández Noroña y Gómez Leyva, la periodista de Fórmula Noticias, Azucena Uresti, anunció que ya no invitará al senador a su noticiero por su actitud provocadora y agresiva.

Uresti sostuvo que la conducta del senador sobrepasó los límites del respeto, especialmente al difundir la versión de que ella tenía un departamento en Paseo de la Reforma, afirmación que rechazó categóricamente.

La periodista señaló que Fernández Noroña suele provocar conflictos y luego asumirse como víctima: “miren lo que pasa cuando actúa como provocador para luego hacerse la víctima.”

Uresti afirmó que no permitirá más intervenciones telefónicas del senador en su noticiero. No obstante, dijo estar dispuesta a recibirlo en cabina: “Si él viene aquí, cara a cara, bienvenido; por teléfono no, porque es un abusador”, puntualizó.

Gerardo Fernández Noroña dejará la presidencia del Senado en los próximos días, en medio de varias polémicas que van desde su viaje a París hasta su propiedad en Tepoztlán.

Recientemente, el grupo parlamentario de Morena propuso por unanimidad a Laura Itzel Castillo para presidir el Senado durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre, fecha en la que rendirán protesta los nuevos ministros de la SCJN, así como los jueces y magistrados electos en la reciente elección judicial.