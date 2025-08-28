Laura Itzel Castillo, de Morena, es elegida para presidir el Senado en sustitución de Fernández Noroña

Laura Castillo Juárez será la presidenta del Senado de la República, luego de que terminara el periodo de presidencia de Fernández Noroña.

La senadora Laura Itzel Castillo fue elegida como propuesta para sustituir a Gerardo Fernández Noroña como presidenta de la mesa directiva del Senado, luego de ser electa por unanimidad en la plenaria del grupo parlamentario este jueves 28 de agosto.

Laura Itzel Castillo Juárez, quien es arquitecta y política, es también hija del ingeniero y exdiputado Heberto Castillo. En la plenaria, aseguró que conducirá el Pleno del Senado de manera institucional.

“Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo.

“Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México”, informó en su cuenta de X.

La senadora morenista Andrea Chávez destacó la elección de la legisladora: “En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo”.

Laura Castillo, quien forma parte de Morena, se dijo agradecida con la bancada, la cual votó de manera unánime a su favor.

Es decir, a última hora las senadoras Verónica Camino Farjat (Morena) y Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) se bajaron.

La senadora Verónica Camino quedó como vicepresidenta de la mesa directiva; Mariela Gutiérrez Escalante (Morena), como secretaria; María Martín Kantún (Morena), será secretaria.

Desde que Laura Castillo Juárez se perfiló como una de las posibles candidatas al cargo, Fernández Noroña destacó que por tratarse de ella, no buscaría reelegirse en el cargo.

Los senadores tenían previsto elegir a una mujer, para que haya alternancia de género al frente de la Cámara de Senadores.

Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, también había comentado que una de las condiciones era que quienes tuvieran alguna aspiración hacia la elección 2027, no usaran el cargo como trampolín.

La votación en favor de la senadora se dio en el marco de la visita de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien fue la primera invitada al encuentro.

Noroña no ha solicitado protección tras pelea con Alejandro Moreno

Previo a ingresar a la plenaria, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez comentó a la prensa que el senador Gerardo Fernández Noroña no ha solicitado medidas de protección personal, tras la agresión que sufrió de parte del senador priista Alejandro Moreno en la sesión de la Comisión Permanente el 27 de agosto.

“No, no ha solicitado nada”, apuntó la secretaria.

La encargada de la política interior aseguró que la relación con las bancadas del Poder Legislativo se mantiene igual.

“Pues es normal, es normal como con cualquier grupo parlamentario. Nosotros no hemos tenido mayor tema. Entonces pensamos que vamos a salir adelante. Lo que sí se necesita es que se serenen los ánimos y que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de ayer”, consideró.